Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Урал - Арсенал

15.07.2020, Среда, 16:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 29 тур Урал - Арсенал
Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 17:00 Урал 2:2
(5:4)п		 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Урал
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 15 мая, среда 19:00 Арсенал 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 14:00 Арсенал 0:0 Урал
9 тур
29 сентября, суббота 11:30 Урал 2:1 Арсенал
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 3 апреля, среда 17:00 Урал 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
8 декабря, пятница 17:30 Урал 1:1 Арсенал
6 тур
14 августа, понедельник 19:30 Арсенал 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
10 марта, пятница 19:00 Арсенал 2:0 Урал
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Урал 1:1 Арсенал
Товарищеские матчи 2015

25 февраля, среда 17:00 Урал 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 13:30 Арсенал 1:2 Урал
11 тур
24 октября, пятница 17:00 Урал 1:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 июля 2020, 17:03

    Гол Э.Биквалви, это гол—красавец, до чего же хорош, красотище!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 