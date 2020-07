Форвард «Барселоны» Усман Дембеле возобновил работу на тренировках.

Француз не выходил в официальных матчах с ноября.

В феврале Усман на тренировке получил рецидив и разорвал коленное сухожилие.

Игрока прооперировали в Финляндии.

Happy to see you again, @Dembouz!Ciutat Esportivahttps://t.co/agvavI1MFI pic.twitter.com/bEHRqxywF0