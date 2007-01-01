Промес: «Я скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Интересно как у него сейчас развивается футбольная карьера? Давно о Промесе ничего не писали.
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих чувствах в период выступлений за границей.
- В 2014 году футболист перешел из «Твенте» в «Спартак».
- В 2018-м московский клуб продал голландца в «Севилью».
- Спустя сезон игрок ушел в «Аякс», воспитанником которого является.
«Конечно, я тосковал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я, безусловно, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета и того, что здесь всe всегда рядом», – сказал Промес.