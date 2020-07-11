Промес: «Я скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих чувствах в период выступлений за границей.

В 2014 году футболист перешел из «Твенте» в «Спартак».

В 2018-м московский клуб продал голландца в «Севилью».

Спустя сезон игрок ушел в «Аякс», воспитанником которого является.

«Конечно, я тосковал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я, безусловно, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета и того, что здесь всe всегда рядом», – сказал Промес.