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  • Промес: «Я скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Промес: «Я скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

11 июля 2020, 12:19
2

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих чувствах в период выступлений за границей.

  • В 2014 году футболист перешел из «Твенте» в «Спартак».
  • В 2018-м московский клуб продал голландца в «Севилью».
  • Спустя сезон игрок ушел в «Аякс», воспитанником которого является.

«Конечно, я тосковал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я, безусловно, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета и того, что здесь всe всегда рядом», – сказал Промес.

Источник: Официальный сайт «Аякса»
Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (2)
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oyabun
1594462313
Интересно как у него сейчас развивается футбольная карьера? Давно о Промесе ничего не писали.
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NewLife
1594476321
"Мне не хватало близких людей, менталитета и того, что здесь всe всегда рядом", в том числе знаменитый на весь мир квартал красных фонарей.
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