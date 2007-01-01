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    Промес: «Я скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес рассказал о своих чувствах в период выступлений за границей.

    • В 2014 году футболист перешел из «Твенте» в «Спартак».
    • В 2018-м московский клуб продал голландца в «Севилью».
    • Спустя сезон игрок ушел в «Аякс», воспитанником которого является.

    «Конечно, я тосковал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я, безусловно, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета и того, что здесь всe всегда рядом», – сказал Промес.

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22746

      oyabun 2 часа назад

      Интересно как у него сейчас развивается футбольная карьера? Давно о Промесе ничего не писали.

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