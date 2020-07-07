«Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом, заплатив ему 100 миллионов

«Реал» хочет заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе без трансфера, сообщает El Chiringuito TV.
Мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
- «Ливерпуль» готов отдать 200 миллионов фунтов стерлингов. Помимо денег, за трансфер лучшего молодого игрока чемпионата мира-2018 «Ливерпуль» планирует отдать полузащитника Садио Мане.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».