«Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом, заплатив ему 100 миллионов

«Реал» хочет заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе без трансфера, сообщает El Chiringuito TV.

Мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.