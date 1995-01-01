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    «Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом, заплатив ему 100 миллионов

    «Реал» хочет заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе без трансфера, сообщает El Chiringuito TV.

    Мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

    • «Ливерпуль» готов отдать 200 миллионов фунтов стерлингов. Помимо денег, за трансфер лучшего молодого игрока чемпионата мира-2018 «Ливерпуль» планирует отдать полузащитника Садио Мане.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1654

      Genz 33 минуты назад

      Если бы такая афера прокатывала среди звезд футбола, то работодатели разорились бы. Способов много уберечься. Продать через год в Челси за 150 миллионов, или подсадить игрока на силовые упражнения в 2021 году,чтобы загубить карьеру. Он не сможет в реале ,как прежде сыграть.

      0
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      Рейтинг: +72

      Maga Ingush 1 час назад

      Не жирно будет?)

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      Рейтинг: +1366

      FENIX-SL > Maga Ingush 1 час назад

      он за пару лет 100 лямов сверху принесет)

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      Рейтинг: +169

      Sterh > FENIX-SL 1 час назад

      Полагаю - чувак имел в виду, что реалу будет жирно..

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      Рейтинг: +1366

      FENIX-SL > Sterh 28 минут назад

      странное предположение)

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