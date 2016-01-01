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    Футболисты «Реала» откажутся от премий за выигранные в текущем сезоне трофеи

    Игроки «Реала» в поддержку клуба откажутся от премиальных в случае побед в турнирах.

    Это поможет клубу быстрее оправиться от последствий пандемии коронавируса, из-за которого клубные турниры отложили на три месяца.

    • «Реал» – лидер Примеры.
    • Отрыв от «Барселоны» – четыре очка за четыре тура до конца чемпионата.
    • Также «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3760

      Борат 2 часа назад

      не удивлюсь если и футболёры пищевика откажутся от премиальных за выигранные трофеи ! гыгы

      2
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      Рейтинг: +2544

      Freyk 2 часа назад

      Чтобы от чего-то отказаться, нужно это сначала выиграть.

      0
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      Рейтинг: +34

      FCLM_FCRM > Freyk 39 минут назад

      Написано же, что в случае побед в турнирах. Это значит, что клуб уже может перераспределить эти деньги на другие цели

      0
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