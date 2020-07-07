Футболисты «Реала» откажутся от премий за выигранные в текущем сезоне трофеи

Игроки «Реала» в поддержку клуба откажутся от премиальных в случае побед в турнирах.
Это поможет клубу быстрее оправиться от последствий пандемии коронавируса, из-за которого клубные турниры отложили на три месяца.
- «Реал» – лидер Примеры.
- Отрыв от «Барселоны» – четыре очка за четыре тура до конца чемпионата.
- Также «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».