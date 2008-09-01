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    Вернер попрощался с «РБ Лейпциг»

    Новичок «Челси» Тимо Вернер опубликовал прощальное письмо в связи со скорым уходом из «РБ Лейпциг».

    «Настало время попрощаться. После четырех замечательных и важных лет пришло время сообщить вам, что я решил переехать в Англию в следующем сезоне.

    Я делаю этот шаг с большим волнением, но с тяжелым сердцем. Я до сих пор помню, как перешел в «РБ Лейпциг» в 2016 году в 20-летнем возрасте. Я дебютировал в игре с «Хоффенхаймом», провел свой первый домашний матч с дортмундской «Боруссией» и забил свой первый мяч за клуб в игре с «Гамбургом». Сейчас, четыре года спустя, я оглядываюсь назад, вспоминая столько замечательных событий, успехов и матчей, которые навсегда останутся со мной.

    Поэтому я хотел бы поблагодарить фанатов «РБ Лейпциг», своих партнеров по команде, тренеров и персонал, всех, с кем я познакомился, и этот замечательный город, в котором я чувствовал себя как дома с первого же дня. В то же время, я предвкушаю новое захватывающее приключение в Англии, которое начнется в следующем сезоне», – написал 24-летний футболист.

    • Выступая за «РБ Лейпциг» с 2016 по 2020 год, Вернер забил 93 гола и сделал 40 ассистов в 157 матчах.
    • С «Челси» немецкий форвард заключил пятилетний контракт.
    • Согласно данным Transfermarkt, лондонский клуб купил игрока за 53 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Тимо Вернера

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1315

      FENIX-SL 27 минут назад

      какой то странный уход
      этот сезон недоигран ведь

      0
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      Рейтинг: +1553

      AZ 2 часа назад

      Мог бы уже добить этот сезон... Ушел перед важной игрой за 2 место в бундеслиге против Дордмунда и кинул команду в ЛЧ...

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