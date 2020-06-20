Вернер попрощался с «РБ Лейпциг»

Новичок «Челси» Тимо Вернер опубликовал прощальное письмо в связи со скорым уходом из «РБ Лейпциг».

«Настало время попрощаться. После четырех замечательных и важных лет пришло время сообщить вам, что я решил переехать в Англию в следующем сезоне.

Я делаю этот шаг с большим волнением, но с тяжелым сердцем. Я до сих пор помню, как перешел в «РБ Лейпциг» в 2016 году в 20-летнем возрасте. Я дебютировал в игре с «Хоффенхаймом», провел свой первый домашний матч с дортмундской «Боруссией» и забил свой первый мяч за клуб в игре с «Гамбургом». Сейчас, четыре года спустя, я оглядываюсь назад, вспоминая столько замечательных событий, успехов и матчей, которые навсегда останутся со мной.

Поэтому я хотел бы поблагодарить фанатов «РБ Лейпциг», своих партнеров по команде, тренеров и персонал, всех, с кем я познакомился, и этот замечательный город, в котором я чувствовал себя как дома с первого же дня. В то же время, я предвкушаю новое захватывающее приключение в Англии, которое начнется в следующем сезоне», – написал 24-летний футболист.