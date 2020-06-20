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Вернер попрощался с «РБ Лейпциг»

20 июня 2020, 11:44
3

Новичок «Челси» Тимо Вернер опубликовал прощальное письмо в связи со скорым уходом из «РБ Лейпциг».

«Настало время попрощаться. После четырех замечательных и важных лет пришло время сообщить вам, что я решил переехать в Англию в следующем сезоне.

Я делаю этот шаг с большим волнением, но с тяжелым сердцем. Я до сих пор помню, как перешел в «РБ Лейпциг» в 2016 году в 20-летнем возрасте. Я дебютировал в игре с «Хоффенхаймом», провел свой первый домашний матч с дортмундской «Боруссией» и забил свой первый мяч за клуб в игре с «Гамбургом». Сейчас, четыре года спустя, я оглядываюсь назад, вспоминая столько замечательных событий, успехов и матчей, которые навсегда останутся со мной.

Поэтому я хотел бы поблагодарить фанатов «РБ Лейпциг», своих партнеров по команде, тренеров и персонал, всех, с кем я познакомился, и этот замечательный город, в котором я чувствовал себя как дома с первого же дня. В то же время, я предвкушаю новое захватывающее приключение в Англии, которое начнется в следующем сезоне», – написал 24-летний футболист.

  • Выступая за «РБ Лейпциг» с 2016 по 2020 год, Вернер забил 93 гола и сделал 40 ассистов в 157 матчах.
  • С «Челси» немецкий форвард заключил пятилетний контракт.
  • Согласно данным Transfermarkt, лондонский клуб купил игрока за 53 миллиона евро.

Источник: Твиттер Тимо Вернера
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига РБ Лейпциг Челси Вернер Тимо
Комментарии (3)
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AZ
1592643394
Мог бы уже добить этот сезон... Ушел перед важной игрой за 2 место в бундеслиге против Дордмунда и кинул команду в ЛЧ...
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dinar7777dinar
1592753724
я как понял он не будет играть за рб в лч? мдааа ! шкура ! сезон максимум и потом его продадут немцы в челси не заиграют.
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