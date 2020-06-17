Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с «Барсой» до 2023 года по схеме «1+1»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом.

По информации Mundo Deportivo, новое соглашение будет подписано до 2023 года по схеме «1+1». То есть, за год до истечения контракта аргентинец решит, останется ли он в «Барсе» или покинет каталонцев. Действующее соглашение Месси заканчивается летом 2021 года.