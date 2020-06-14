Бабурин – об игре на пианино, США и ютубе

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об атмосфере в команде

– Какое отношение к тебе в команде?

– Плохого отношения в команде к себе точно не замечал и, надеюсь, не замечу. Если серьезно, то с первого дня я абсолютно комфортно чувствую себя здесь. Каждый день с огромным желанием выхожу из дома и еду на базу, чтобы увидеться с ребятами. И я уверен, что такое есть у каждого игрока. «Ростов» славится своим коллективом, своим отношением между игроками, тренером и всеми, кто работает с командой – это один сплошной плюс и позитив.

Об игре на пианино

– Как научился играть на пианино?

– Музыкального образования у меня нет, я ходил в музыкальную школу чуть меньше года еще до футбола. Это серьезное образование, на которое нужно потратить существенную часть жизни, а я выбрал футбол. Полюбил этот инструмент, когда есть возможность, стараюсь что-то выучить или сыграть. Соседям, думаю, все равно. Сейчас XXI век, есть наушники, можно вставить их в пианино и ничего не слышно.

О США

– Какая страна тебя больше всего впечатлила?

– Первое, что приходит в голову, это поездка в США. Чем больше времени проходит с того момента, как мы там были, тем больше хочется вернуться и посмотреть на жизнь там другим взглядом, уже повзрослевшим. Может быть что-то там поменялось или другие города посмотреть, нам удалось побывать только в двух. Хочется намного больше.

О ютубе

– Что ты смотришь на ютубе?

– Ютуб – это уникальное достижение человечества, но зараза такая, что начинаешь смотреть одно, а заканчиваешь другое. Иногда это хорошо, но иногда ты хочешь на чем-то сконцентрироваться. Например, я сажусь играть на пианино, но увидел какую-то рекомендацию и все, я не играю. Смотрю выборочно Юрия Дудя, такую смешную ерунду как «Что было дальше» из последнего. Стараюсь все-таки найти что-то познавательное, документалку. Слушаю музыку, потому что для меня намного интересней лайвы с концертов, чем студийную запись.