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    Кубок Италии. Ничья с «Интером» в ответном матче позволила «Наполи» выйти в финал

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером» команды обменялись голами. Кристиан Эриксен забил ударом с углового.

    Дрис Мертенс вышел на первое место в списке бомбардиров «Наполи» за всю историю клуба. Его команда в финале сыграет с «Ювентусом».

    Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

    Наполи – Интер – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Эриксен, 2; 1:1 – Мертенс, 41.

    «Наполи»: Оспина, Хюсай, Кулибали, Максимович, Ди Лоренцо, Зелински (Аллан, 84), Демме, Элмас (Руис, 65), Политано (Кальехон, 65), Инсинье (Юнес, 85), Мертенс (Милик, 75).

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей (Раноккия, 88), Янг (Бираги, 73), Бастони, Кандрева (Мозес, 73), Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 89), Мартинес (Санчес, 72), Лукаку.

    Предупреждения: Оспина, 79 – Янг, 12; де Врей, 38.

    Первый матч: 1:0.

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2020 23:58
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