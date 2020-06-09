The Guardian: Мадрид подтвердил готовность принять финал Лиги чемпионов

Мадрид готов принять финал Лиги чемпионов-2019/20.

По информации The Guardian, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда ведет переговоры с УЕФА о возможности провести финал турнира в столице Испании. Мэр города считает, что в Мадриде адекватные с точки зрения безопасности условия. Заседание исполкома УЕФА по вопросу проведения финала ЛЧ состоится 17 июня.

В качестве принимающей стороны решающих матчей плей-офф ЛЧ рассматривалась и Россия, однако УЕФА отказался от ее кандидатуры, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране. Вероятно, плей-офф в формате мини-турнира пройдет в Лиссабоне.

Изначально финал турнира должен был состояться в Стамбуле.