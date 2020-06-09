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    The Guardian: Мадрид подтвердил готовность принять финал Лиги чемпионов

    Мадрид готов принять финал Лиги чемпионов-2019/20.

    По информации The Guardian, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда ведет переговоры с УЕФА о возможности провести финал турнира в столице Испании. Мэр города считает, что в Мадриде адекватные с точки зрения безопасности условия. Заседание исполкома УЕФА по вопросу проведения финала ЛЧ состоится 17 июня.

    В качестве принимающей стороны решающих матчей плей-офф ЛЧ рассматривалась и Россия, однако УЕФА отказался от ее кандидатуры, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране. Вероятно, плей-офф в формате мини-турнира пройдет в Лиссабоне.

    Изначально финал турнира должен был состояться в Стамбуле.

    Источник: The Guardian

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    09.06.2020 23:30
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