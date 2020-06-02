«Челси» предлагает увеличить заявку для запасных в АПЛ до девяти

«Челси» предложил увеличить заявку для запасных в АПЛ.

Таким образом, тренеры смогут выбирать из девяти кандидатов для замены игрока.

Основной аргумент лондонского клуба – высокая травмотичность после длительной паузы на карантин.

В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил делать по пять замен за матч.