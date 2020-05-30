Бундеслига. «Герта» не проиграла шестой матч подряд, «Шальке» не победил в десятой встрече подряд и другие результаты

«Шальке» потерпел очередное поражение. Команда Давида Вагнера не побеждает десять встреч подряд.

В другой встрече тура Бундеслиги «Герта» справилась с «Аугсбургом». При Бруно Лаббадиа берлинцы ни разу не уступили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

Вольфсбург – Айнтрахт – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 27 (с пенальти); 1:1 – Мбабу, 58; 1:2 – Камада, 85.

Удаления: нет – Торро, 90+5 (вторая ж.к.).

Герта – Аугсбург – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дилросун, 23; 2:0 – Пентек, 90+3.

Майнц – Хоффенхайм – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бебу, 43.

Шальке – Вердер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Биттенкурт, 32.

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