Бундеслига. «Герта» не проиграла шестой матч подряд, «Шальке» не победил в десятой встрече подряд и другие результаты

«Шальке» потерпел очередное поражение. Команда Давида Вагнера не побеждает десять встреч подряд.
В другой встрече тура Бундеслиги «Герта» справилась с «Аугсбургом». При Бруно Лаббадиа берлинцы ни разу не уступили.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур
Вольфсбург – Айнтрахт – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Силва, 27 (с пенальти); 1:1 – Мбабу, 58; 1:2 – Камада, 85.
Удаления: нет – Торро, 90+5 (вторая ж.к.).
Гол: 1:0 – Дилросун, 23; 2:0 – Пентек, 90+3.
Майнц – Хоффенхайм – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бебу, 43.
Гол: 0:1 – Биттенкурт, 32.
Источник: Бомбардир.ру