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    Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне, а не в Стамбуле

    Стамбул лишится права провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, утверждает The New York Times.

    По информации источника, УЕФА на следующей неделе проведет переговоры на этот счет с турецкой стороной. Возможно, будет обещано, что стране разрешат принять решающий матч главного еврокубка в будущем.

    Скорее всего, финал ЛЧ в этом сезоне пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.

    Окончательное решение по поводу проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы примут 17 июня на заседании исполкома УЕФА.

    Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии

    Источник: The New York Times

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    29.05.2020 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +774

      тигрик 11 часов назад

      Я только за(живу в Лиссабоне).

      Лишь бы на трибуны пустили

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