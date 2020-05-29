Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне, а не в Стамбуле

Стамбул лишится права провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, утверждает The New York Times.

По информации источника, УЕФА на следующей неделе проведет переговоры на этот счет с турецкой стороной. Возможно, будет обещано, что стране разрешат принять решающий матч главного еврокубка в будущем.

Скорее всего, финал ЛЧ в этом сезоне пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.

Окончательное решение по поводу проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы примут 17 июня на заседании исполкома УЕФА.

Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии