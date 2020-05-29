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    Аршавин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Не договорились с Червиченко – он пожалел 50-60 тысяч евро»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».

    – Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.

    – Жалеете, что не перешли в «Спартак»?

    – Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался.

    – Не думаете, что непереход в «Спартак» повлиял на то, что вы в итоге не попали в сборную России на чемпионат мира 2002 года?

    – Понял, что не поеду на сборе. Мы считали, кто не поедет, и получалось, что-либо я, либо Семшов, либо Каряка.

    – Разговаривали с Романцевым после ЧМ?

    – Нет. Вообще не помню, чтобы с ним разговаривали.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита».
    • Он выступал за клуб с 2000-го по 2008-й год, во второй половине сезона-2011/12, а также с 2013-го по 2015-й год.
    • С командой Аршавин выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • За сборную России игрок провел 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.05.2020 18:46
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Зато жирный червь любит спартак говном поливать и рассказывать о провальных трансферах Спартака. Натворил делов в Спартаке, выжил Романцева, допинговый скандал, напер в спартак **** непонятных и балкарцев. Такое ощущение что ему Селюк помогал. Ни одного нормального футболиста в его эпоху приобретено не было. И только сплошные скандалы вокруг Спартака.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1069

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Как хорошо, что это гавно в Спартак не оказалось.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Иван Петров 1986 11 часов назад

      Ванятко, эта коричневая субстанция - это ты и есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1277

      Cleaner 13 часов назад

      А мог бы стать легендой Спартака...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Ганнибал Лектор 13 часов назад

      Как можно сравнивать мегаталант Шавы с кривоногим Семшовым? Каааак? Каряка... ну тут, собсна, комментарии излишни... Каряка.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Ганнибал Лектор 11 часов назад

      Вы же знаете, что кто отказывался от перехода в Спартак, в сборной не играли. Бедный Веретенников. Смотрели вместо него на Безродного. Но ничего не поделать, такие раньше были правила.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +409

      ziborock > СССР 1985 11 часов назад

      Веретенникову дали шанс в сборной но за 4 игры он ничего не показал!
      И кстати, шанс ему дал именно Романцев! А теперь вопрос, почему остальные тренеры вообще его в сборную не вызывали?!
      И еще - у Безродного за сборную лишь одна игра, так что если пукаешь то лучше не в лужу!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > ziborock 6 часов назад

      Пукаешь ты, а я лишь привел одну из фамилий. И то что романцев был нечистоплотным персонажем - это тоже факт. И то что он в отместку, отцепил Андрея Аршавина в последний момент от поездки на ЧМ тоже - факт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3176

      Борат 13 часов назад

      В итоге собрал столько трофеев, что хрякам и не снилось !
      Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +409

      ziborock > Борат 11 часов назад

      И сколько у него трофеев?! В википедии дабы поднять Андрюшке статус Питерская братва а графе "достижения" даже это приписала:
      Серебряный призёр Суперкубка России: 2013
      Серебряный призёр чемпионата России (2): 2003, 2013/14
      Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
      ----------------------------------------------------------------------
      "СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР СУПЕРКУБКА РОССИИ"
      Вот это действительно ГЫ-ГЫ!)))
      А бронзы за суперкубок у него нет?)))

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      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > ziborock 6 часов назад

      Проспись пойди, чудак на букву "мэ".

      Чемпион России (3): 2007, 2012, 2015
      Серебряный призёр чемпионата России (2): 2003, 2014
      Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
      Бронзовый призёр Чемпионата Англии: 2009/10
      Финалист Кубка Футбольной лиги: 2010/11
      Обладатель Кубка Премьер-лиги: 2003
      Обладатель Суперкубка России: 2008
      Обладатель Кубка УЕФА: 2008
      Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
      Серебряный призёр чемпионата Казахстана(3): 2016, 2017, 2018
      Обладатель Кубка Казахстана(2): 2017, 2018
      Обладатель Суперкубка Казахстана: 2017
      Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2008

      И лгать не нужно, ибо смешон и жалок в своих потугах.

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      Рейтинг: +409

      ziborock > СССР 1985 3 часа назад

      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
      И кто из нас лжет?! Любой кто заглянет в википедию увидит что ты трепло и копипастишь выборочно! Писал же, не надо в лужу!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +409

      ziborock > СССР 1985 3 часа назад

      Я бы на твоем месте Шукшина не цитировал! Я ведь могу похлеще и от себя, делов то в слове "питерский" заменить букву 'т" на "д"!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14899

      bset 13 часов назад

      Глядя на то, как потом ты потух из-за ночных клубов, понимаешь, что в Спартаке бы не раскрылся. Слишком многое в Зените тех времен совпало, что позволило стать лучшим российским футболистом на тот момент.

      3
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      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > bset 11 часов назад

      Ты бредишь, меньше читай коричневую помойку, может просветление в голове наступит. И да, Аршавин и поныне лучший российский игрок и звезда европейского уровня!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +409

      ziborock > СССР 1985 11 часов назад

      И тут Остапа понесло!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: -220

      Бoрат > СССР 1985 10 часов назад

      Это точно !!! Хочу добавить - а еще ему нет равных по поеданию чипсов . Гыгыгы . А лично мне всегда нравился румянец на его щечках . Гыгыгы .

      4
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      ...
      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 > СССР 1985 10 часов назад

      Лучший игрок и поныне? Да ты явно бредишь. Не считая победы в лиге Европы с подкупом Баварии особо и похвастать нечем. Даже на евро 2008 на кураже обыграли только Голландию, Греция и Швеция явно слабее были. А Испания на жопу два раза посадила. А в Арсенале что он выиграл? Ноль трофеев, ну и покер Ливерпулю. Лучший это когда на протяжении нескольких сезонов выступаешь стабильно. Футболист талантливый но талант свой пропил и прогулял в ночных клубах. Пример стабильности это Аленичев. И играл хорошо и трофеи выигрывал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Бoрат 6 часов назад

      Я так полагаю это один и тот же дуралей пишет, почерк похож, гыгы. Ты пей Смекту, может легче будет, ешь их ты, а АСА зарабатывает миллионы евро. Вот тебе и гыгы!!)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Hektor 84 5 часов назад

      Ну понятно, дерьмо течет по трубам, аж закипает.)) В Арсенале с 2004 года, никто ничего не выиграл, но это не значит что все игроки там никуда негодные. Стабильно Андрей играл многие годы за Зенит, Арсенал и сборную. Ты видимо не просыхаешь, вечно бухой, это по тебе заметно, только по клубам ты нем ходишь, таких как ты разве что в захудалый пивбар пойти могут.) Про Аленичева это чушь, учитывая тот факт, что в Порту он был вечным игроком ротации. И не нужно писать про два его гола, он вышел и забил, молодец! Но путь еврокубковый длинный, а он игра не слишком много. И звездой и лидером он там не был. И сравнивать футбол тех лет и португальскую лигу, это во все нелепо. Какая там стабильность, не нужно писать ахинею.

      Андрей уже переходил в АПЛ будучи европейской звездой, и там свое реноме подтвердил, влюбив в себя всю Англию. Был звездой и лидером Арсенале, одним из лучших игроков АПЛ. А свои спартаковские комплексы держи при себе, дабы не выглядеть смешным.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +664

      Oldtrafford83 > СССР 1985 1 час назад

      Чего ты так очко своё за Андрюшу разрываешь??? Никто не спорит что он был талантом,но в полной мере его не раскрыл из за высокомерия и плохому отношению к своей работе и вообще нельзя сравнивать достижения Аленичева и Аршавина, Дима выиграл всё в России и взял ЛЧ, карьера явно была стабильнее и богаче!!!

      0
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      Рейтинг: +2489

      alarm 14 часов назад

      и в итоге карьера сложилась лучше, чем у 95% российских игроков. а с наивонючейшими рылами мог бы взять копадельсол вместо двух еврокубков. теперь локти кусает)))

      0
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      Рейтинг: +1418

      Genz 15 часов назад

      Аршавин давит в статье на жлобство червиченко. А сам дурак. Главное,что в то время ещё договориться надо было с криминалом. А суммы для них были высокие. Тишкова агента Аршавина убили. Не договорился с криминалом

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      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Genz 11 часов назад

      Да нет, дурак тут явно кто-то другой. А Тишкова, светлая ему память, был честным агентам, поэтому и убили его.

      -1
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      Рейтинг: +1756

      "supermax" 15 часов назад

      фас, шавки

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