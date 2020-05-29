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  • Аршавин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Не договорились с Червиченко – он пожалел 50-60 тысяч евро»

Аршавин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Не договорились с Червиченко – он пожалел 50-60 тысяч евро»

29 мая 2020, 18:46
20

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».

– Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.

– Жалеете, что не перешли в «Спартак»?

– Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался.

– Не думаете, что непереход в «Спартак» повлиял на то, что вы в итоге не попали в сборную России на чемпионат мира 2002 года?

– Понял, что не поеду на сборе. Мы считали, кто не поедет, и получалось, что-либо я, либо Семшов, либо Каряка.

– Разговаривали с Романцевым после ЧМ?

– Нет. Вообще не помню, чтобы с ним разговаривали.

  • Аршавин – воспитанник «Зенита».
  • Он выступал за клуб с 2000-го по 2008-й год, во второй половине сезона-2011/12, а также с 2013-го по 2015-й год.
  • С командой Аршавин выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • За сборную России игрок провел 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (20)
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"supermax"
1590769796
фас, шавки
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bset
1590773992
Глядя на то, как потом ты потух из-за ночных клубов, понимаешь, что в Спартаке бы не раскрылся. Слишком многое в Зените тех времен совпало, что позволило стать лучшим российским футболистом на тот момент.
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Ганнибал Лектор
1590775378
Как можно сравнивать мегаталант Шавы с кривоногим Семшовым? Каааак? Каряка... ну тут, собсна, комментарии излишни... Каряка.
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Иван Петров 1986
1590777315
Как хорошо, что это гавно в Спартак не оказалось.
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Hektor 84
1590787522
Зато жирный червь любит спартак говном поливать и рассказывать о провальных трансферах Спартака. Натворил делов в Спартаке, выжил Романцева, допинговый скандал, напер в спартак **** непонятных и балкарцев. Такое ощущение что ему Селюк помогал. Ни одного нормального футболиста в его эпоху приобретено не было. И только сплошные скандалы вокруг Спартака.
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серега кашин
1590830392
толсьтый денег пожелел
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