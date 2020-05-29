Аршавин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Не договорились с Червиченко – он пожалел 50-60 тысяч евро»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».

– Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.

– Жалеете, что не перешли в «Спартак»?

– Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался.

– Не думаете, что непереход в «Спартак» повлиял на то, что вы в итоге не попали в сборную России на чемпионат мира 2002 года?

– Понял, что не поеду на сборе. Мы считали, кто не поедет, и получалось, что-либо я, либо Семшов, либо Каряка.

– Разговаривали с Романцевым после ЧМ?

– Нет. Вообще не помню, чтобы с ним разговаривали.