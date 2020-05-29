Аршавин – о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Не договорились с Червиченко – он пожалел 50-60 тысяч евро»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».
– Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.
– Жалеете, что не перешли в «Спартак»?
– Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался.
– Не думаете, что непереход в «Спартак» повлиял на то, что вы в итоге не попали в сборную России на чемпионат мира 2002 года?
– Понял, что не поеду на сборе. Мы считали, кто не поедет, и получалось, что-либо я, либо Семшов, либо Каряка.
– Разговаривали с Романцевым после ЧМ?
– Нет. Вообще не помню, чтобы с ним разговаривали.
- Аршавин – воспитанник «Зенита».
- Он выступал за клуб с 2000-го по 2008-й год, во второй половине сезона-2011/12, а также с 2013-го по 2015-й год.
- С командой Аршавин выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА.
- За сборную России игрок провел 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.