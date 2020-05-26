В РФС обсудили возможный ребрендинг и приняли проект «Цифровой стадион»

Комитет по маркетингу РФС организовал видеоконференцию.

Одним из поставленных вопросов был ребрендинг РФС.

«Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги», – заявил глава комитета Денис Соловьев.

По итогам онлайн-встречи был принят проект «Цифровой стадион». Это медиа-платформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.

«Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта «Цифровой стадион» мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира», – рассказал Соловьев.