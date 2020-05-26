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    В РФС обсудили возможный ребрендинг и приняли проект «Цифровой стадион»

    Комитет по маркетингу РФС организовал видеоконференцию.

    Одним из поставленных вопросов был ребрендинг РФС.

    «Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги», – заявил глава комитета Денис Соловьев.

    По итогам онлайн-встречи был принят проект «Цифровой стадион». Это медиа-платформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.

    «Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта «Цифровой стадион» мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира», – рассказал Соловьев.

    • Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня.
    • В чемпионате России осталось провести восемь туров.

    Источник: Sport24

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    26.05.2020 11:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 18:38

      а просто кто то возьмется искать таланты! все ваши проекты добавят коррупцию в футболе..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +116

      NewLife 26 мая, 13:14

      Совсем вы там сребрендили. Давай реальность, а не эффекты, их в тв выше крыши. Да, еще - не забудьте мебель и секретуток поменять.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +801

      Play 26 мая, 12:57

      Не понятно нифига, но очень интересно. Хоть бы немного конкретики дали, что да как собираются реализовывать этот проект. Пока больше похоже на очередной проект по распило бюджета. Канделаки небось уже потирает руки.

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