«Локомотив»: «РПЛ должна быть готова разделить риски. Удивляет, когда приказывают играть, но всю ответственность вешают на клубы»

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо считает, что РПЛ должна пересмотреть позицию по вопросу возобновления чемпионата России, взяв на себя больше ответственности. При этом клуб выступает за продолжение турнира.

«Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.

Кроме того, организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы — не может не вызывать удивление», – сказал Брейдо.