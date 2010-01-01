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    «Локомотив»: «РПЛ должна быть готова разделить риски. Удивляет, когда приказывают играть, но всю ответственность вешают на клубы»

    Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо считает, что РПЛ должна пересмотреть позицию по вопросу возобновления чемпионата России, взяв на себя больше ответственности. При этом клуб выступает за продолжение турнира.

    «Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.

    Кроме того, организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы — не может не вызывать удивление», – сказал Брейдо.

    • «Локомотив» в таблице идет вторым.
    • Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
    • Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3470

      Yurok161 1 час назад

      «Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата.(Брейдо)


      Голосовали ли мы за продление чемпионата? Нет. Я написал письмо в федерацию, в котором отметил, что при нынешних условиях возвращаться опасно.(Кикнадзе)
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      Определитесь.

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      Рейтинг: +4431

      JTherry > Yurok161 58 минут назад

      чего не понятно-то: Локо устраивает сегодняшнее второе место, дающее право на ЛЧ (Кикнадзе это не скрывает), но - хочется и рыбку съесть (получить бабки за попадание в групповой этап ЛЧ) и на люстре покачаться ("выступаем"... не трусы мы - ударение поставьте, где хотите))...

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