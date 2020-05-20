Зинченко – о Сане: «У него плюс 7 кг. Я его не узнал. Подумал – наш водитель автобуса»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о недавнем разговоре с полузащитником Лероем Сане.

– На базу для сдачи тестов на COVID-19 вы приезжали на личных авто, то есть с партнерами вы не виделись. Кто в каком состоянии и с каким весом приехал, вы не успели оценить?

– Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал – это наш водитель автобуса.

Переговорил с ним немного, траванул за «Баварию» – он ушел от разговора. Думаю, что там все на мази, но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов.

Сане близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Баварию».

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