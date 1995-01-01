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    Зинченко – о Сане: «У него плюс 7 кг. Я его не узнал. Подумал – наш водитель автобуса»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о недавнем разговоре с полузащитником Лероем Сане.

    – На базу для сдачи тестов на COVID-19 вы приезжали на личных авто, то есть с партнерами вы не виделись. Кто в каком состоянии и с каким весом приехал, вы не успели оценить?

    – Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал – это наш водитель автобуса.

    Переговорил с ним немного, траванул за «Баварию» – он ушел от разговора. Думаю, что там все на мази, но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов.

    Сане близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Баварию».

    Журналист Скира: Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года

    Источник: Телеканал «Футбол 1»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1377

      Genz 2 часа назад

      Теперь он ваш водитель автобуса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3040

      Борат 2 часа назад

      Зачем ты ему ящик сала прислал ?
      Гыгы

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