Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии.

Договор с 46-летним испанцем продлили до 2022 года.

О данном событии бельгийцы объявили роликом, в котором полузащитник сборной Эден Азар поймал карточку тренера в FIFA, а затем сообщил об этом форварду Ромелу Лукаку.

This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... #COMEONBELGIUM https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN