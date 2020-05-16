Зиеш – игрок года в «Аяксе». Летом он перейдет в «Челси»

Вингер Хаким Зиеш признан лучшим игроком года в «Аяксе», об этом сообщает официальный твиттер клуба.
27-летний марокканец удостоился этого звания третий раз подряд.
- Во всех турнирах сезона-2019/20 Зиеш забил восемь голов и сделал 21 ассист в 35 матчах.
- Летом игрок присоединится к «Челси», который заплатит за него 40 миллионов евро.
- Чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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Источник: Официальный твиттер «Аякса»