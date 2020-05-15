Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Зиеш – игрок года в «Аяксе». Летом он перейдет в «Челси»

    Вингер Хаким Зиеш признан лучшим игроком года в «Аяксе», об этом сообщает официальный твиттер клуба.

    27-летний марокканец удостоился этого звания третий раз подряд.

    • Во всех турнирах сезона-2019/20 Зиеш забил восемь голов и сделал 21 ассист в 35 матчах.
    • Летом игрок присоединится к «Челси», который заплатит за него 40 миллионов евро.
    • Чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Официальный твиттер «Аякса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98838
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76637
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru