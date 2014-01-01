Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Был дураком, недооценивал коронавирус». Бывший игрок сборной Италии рассказал, как перенес COVID-19

    Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми в прямом эфире в инстаграме сообщил, что переболел коронавирусом.

    «Я сделал тест и мой результат оказался положительным. В начале марта я заболел. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с легкими. В организме были антитела, но мне сказали, что это не защитит меня на 100 процентов, потому что вирус меняется. Если я заболею снова, то это будет облегченная форма. Я не боялся последствий коронавируса, но я постоянно замерзал, приходилось использовать два обогревателя. Думал, что это грипп. Мои друзья смеялись и говорили, что я слишком много думаю об этом, но мне было плохо, чувствовал боль и слабость. Не мог сидеть из-за боли в спине, всегда оставался на ногах.

    Мне сказали, что лучше не принимать противовоспалительное. Через некоторое время боль ушла, но все продолжалось 20-25 дней. Теперь у меня все отлично. Я начал бегать. Очередной тест сделать не смог, но мне сказали, что через 30 дней все будет хорошо. Я был дураком, недооценивал этот вирус. 21 февраля у меня была последняя тренировка, и у одного из парней была пневмония, с тех пор мы больше не играли. 26 февраля я был в Неаполе, где комментировал матч с «Барселоной», затем побывал в Перудже, чтобы посмотреть матч с «Беневенто». По-моему, я недооценил это раньше, я слишком много общался с людьми», — сказал 56-летний Бергоми.

    • Джузеппе Бергоми всю карьеру провел в миланском «Интере», за который сыграл более 750 матчей. Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru