«Был дураком, недооценивал коронавирус». Бывший игрок сборной Италии рассказал, как перенес COVID-19

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми в прямом эфире в инстаграме сообщил, что переболел коронавирусом.

«Я сделал тест и мой результат оказался положительным. В начале марта я заболел. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с легкими. В организме были антитела, но мне сказали, что это не защитит меня на 100 процентов, потому что вирус меняется. Если я заболею снова, то это будет облегченная форма. Я не боялся последствий коронавируса, но я постоянно замерзал, приходилось использовать два обогревателя. Думал, что это грипп. Мои друзья смеялись и говорили, что я слишком много думаю об этом, но мне было плохо, чувствовал боль и слабость. Не мог сидеть из-за боли в спине, всегда оставался на ногах.

Мне сказали, что лучше не принимать противовоспалительное. Через некоторое время боль ушла, но все продолжалось 20-25 дней. Теперь у меня все отлично. Я начал бегать. Очередной тест сделать не смог, но мне сказали, что через 30 дней все будет хорошо. Я был дураком, недооценивал этот вирус. 21 февраля у меня была последняя тренировка, и у одного из парней была пневмония, с тех пор мы больше не играли. 26 февраля я был в Неаполе, где комментировал матч с «Барселоной», затем побывал в Перудже, чтобы посмотреть матч с «Беневенто». По-моему, я недооценил это раньше, я слишком много общался с людьми», — сказал 56-летний Бергоми.