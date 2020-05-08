Игроки «Барселоны» возобновили тренировки на базе

Сегодня, 8 мая, состоялась первая после длительной паузы тренировка «Барселоны» на клубной базе.

Футболисты занимались индивидуально, соблюдая правила дистанцирования.

Сообщается, что игроки выполняли ряд упражнений как с мячом, так и без него, делая упор на адаптацию к различным движениям на поле.

«Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.

Последний матч перед паузой команда провела 7 марта.

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