Игроки «Барселоны» возобновили тренировки на базе

Сегодня, 8 мая, состоялась первая после длительной паузы тренировка «Барселоны» на клубной базе.
Футболисты занимались индивидуально, соблюдая правила дистанцирования.
Сообщается, что игроки выполняли ряд упражнений как с мячом, так и без него, делая упор на адаптацию к различным движениям на поле.
- «Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
- Последний матч перед паузой команда провела 7 марта.
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Источник: Официальный сайт «Барселоны»