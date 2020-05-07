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  • «Лужники» вошли в число 40 претендентов на звание лучшего стадиона мира по версии Marca

«Лужники» вошли в число 40 претендентов на звание лучшего стадиона мира по версии Marca

7 мая 2020, 07:51
7

Испанское издание Marca составило шорт-лист из 40 лучших стадионов мира и запустило голосование среди своих читателей с целью определить наилучший из них.

В число претендентов вошли «Лужники» (Москва), «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Камп Ноу» (Барселона), «Энфилд» (Ливерпуль), «Олд Траффорд» (Манчестер), «Уэмбли» (Лондон), «Сан Сиро» / «Джузеппе Меацца» (Милан), «Альянц Арена» (Мюнхен), «Донбасс Арена» (Донецк) и многие другие.

С полным списком стадионов можно ознакомиться по ссылке.

Победителем предыдущего голосования стал бразильский «Альянц Парк» – домашняя арена «Палмейраса».

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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gor77
1588833754
Бомбардир! )))) Надо срочно следующий опрос от Marca: Какие футбольные клубы больше всего любят? И какие наиболее ненавидимы? Наших вроде бы не видно.)))
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Давид59
1588833920
Пару замечаний: Донбасс-арена пустует и думаю сыплется. И второе: Лужники почему-то отдали ЦСКА. И вообще по какому принципу народ голосует непонятно. На картинке - некоторые стадионы выглядят "не очень" и без крыши для зрителей, однако с огромным рейтингом.
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paracetamol
1588834236
Странно. В Луже и в футбол-то не играют. Некому!
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zigbert
1588878530
Камп Ноу пожалуй лучший.
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