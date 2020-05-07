«Лужники» вошли в число 40 претендентов на звание лучшего стадиона мира по версии Marca

Испанское издание Marca составило шорт-лист из 40 лучших стадионов мира и запустило голосование среди своих читателей с целью определить наилучший из них.

В число претендентов вошли «Лужники» (Москва), «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Камп Ноу» (Барселона), «Энфилд» (Ливерпуль), «Олд Траффорд» (Манчестер), «Уэмбли» (Лондон), «Сан Сиро» / «Джузеппе Меацца» (Милан), «Альянц Арена» (Мюнхен), «Донбасс Арена» (Донецк) и многие другие.

С полным списком стадионов можно ознакомиться по ссылке.

Победителем предыдущего голосования стал бразильский «Альянц Парк» – домашняя арена «Палмейраса».