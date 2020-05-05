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    «Лужники» вошли в число 40 претендентов на звание лучшего стадиона мира по версии Marca

    Испанское издание Marca составило шорт-лист из 40 лучших стадионов мира и запустило голосование среди своих читателей с целью определить наилучший из них.

    В число претендентов вошли «Лужники» (Москва), «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Камп Ноу» (Барселона), «Энфилд» (Ливерпуль), «Олд Траффорд» (Манчестер), «Уэмбли» (Лондон), «Сан Сиро» / «Джузеппе Меацца» (Милан), «Альянц Арена» (Мюнхен), «Донбасс Арена» (Донецк) и многие другие.

    С полным списком стадионов можно ознакомиться по ссылке.

    Победителем предыдущего голосования стал бразильский «Альянц Парк» – домашняя арена «Палмейраса».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3882

      Alekxei Z. 2 минуты назад

      Марка это сливной бочёк. От нечего делать, то эмблемы обсуждают , теперь стадионы.
      А ничего что в Луже в футбол не играют, стоит памятник тупизма и воровства.
      Донбасс-Арена ? Там же вроде всё разбомбили ?

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