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    Президент «Фиорентины» – о возможной продаже Кьезы: «Если он захочет уйти, то мы его отпустим»

    Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитника Федерико Кьезы.

    «Если он захочет уйти, то мы его отпустим. Но лишь, если получим достойное предложение. Нам еще предстоит понять, сколько он стоит. С прошлого года цена могла упасть.

    Главное, что Федерико хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался», – заявил Коммиссо.

    • Контракт Кьезы с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.
    • По информации La Stampa, Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом».

    Источник: Football Italia

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