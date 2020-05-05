Президент «Фиорентины» – о возможной продаже Кьезы: «Если он захочет уйти, то мы его отпустим»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитника Федерико Кьезы.
«Если он захочет уйти, то мы его отпустим. Но лишь, если получим достойное предложение. Нам еще предстоит понять, сколько он стоит. С прошлого года цена могла упасть.
Главное, что Федерико хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался», – заявил Коммиссо.
- Контракт Кьезы с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.
- По информации La Stampa, Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом».
Источник: Football Italia