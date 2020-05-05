Президент «Фиорентины» – о возможной продаже Кьезы: «Если он захочет уйти, то мы его отпустим»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитника Федерико Кьезы.

«Если он захочет уйти, то мы его отпустим. Но лишь, если получим достойное предложение. Нам еще предстоит понять, сколько он стоит. С прошлого года цена могла упасть.

Главное, что Федерико хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался», – заявил Коммиссо.