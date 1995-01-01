Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

Сергей, ты когда совесть потерял??? В каких равных условиях? Чемпионат не доигран, кому-то больше дома играть, кому-то с прямыми конкурентами..., о каких равных условиях идет речь! Ты что несешь!? Скажи Это Гончаренко, Мусаеву, Карпину...с которыми тебе играть в гостях еще!!! О каком чемпионстве ты говоришь? Выиграйте его, вот тогда будешь говорить чего достоин или не достоин Зенит!!!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к возможному завершению сезона РПЛ досрочно по итогам 22 туров.
«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона», – сказал Семак.
- «Зенит» за восемь туров до завершения чемпионата опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.
- Розыгрыш РПЛ, возможно, возобновится во второй половине июня.
Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»