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  • Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

4 мая 2020, 21:21
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к возможному завершению сезона РПЛ досрочно по итогам 22 туров.

«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона», – сказал Семак.

  • «Зенит» за восемь туров до завершения чемпионата опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.
  • Розыгрыш РПЛ, возможно, возобновится во второй половине июня.

Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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3a zenit
1588616970
а как же Спартак???Он тоже достоин...
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Сильвербой
1588618581
Сергей, ты когда совесть потерял??? В каких равных условиях? Чемпионат не доигран, кому-то больше дома играть, кому-то с прямыми конкурентами..., о каких равных условиях идет речь! Ты что несешь!? Скажи Это Гончаренко, Мусаеву, Карпину...с которыми тебе играть в гостях еще!!! О каком чемпионстве ты говоришь? Выиграйте его, вот тогда будешь говорить чего достоин или не достоин Зенит!!!
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CSKA471
1588622838
Если справедливо, то нет!а если по факту, то никто не догнал бы бомжей, имхо!они толще в этом сезоне
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mutabor0992
1588637887
Лучше бы промолчал...Мог за умного проканать.
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vladimir-7
1588662634
Ну вот, даже С.Семак угорает от газа, только непонятно, это сибирский или болотный.
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Добрый Бобер
1588693224
Давайте отдадим чемпионство "Зениту". Сразу на 5 следующих чемпионатов. И будем разыгрывать места со 2-го по 16-е.
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Hektor 84
1588722440
Синит чепинен!
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