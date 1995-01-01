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    Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к возможному завершению сезона РПЛ досрочно по итогам 22 туров.

    «Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона», – сказал Семак.

    • «Зенит» за восемь туров до завершения чемпионата опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.
    • Розыгрыш РПЛ, возможно, возобновится во второй половине июня.

    Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5909

      Сильвербой 10 минут назад

      Сергей, ты когда совесть потерял??? В каких равных условиях? Чемпионат не доигран, кому-то больше дома играть, кому-то с прямыми конкурентами..., о каких равных условиях идет речь! Ты что несешь!? Скажи Это Гончаренко, Мусаеву, Карпину...с которыми тебе играть в гостях еще!!! О каком чемпионстве ты говоришь? Выиграйте его, вот тогда будешь говорить чего достоин или не достоин Зенит!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2311

      alarm 23 минуты назад

      позор хрякам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3824

      3a zenit 37 минут назад

      а как же Спартак???Он тоже достоин...

      0
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