Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к возможному завершению сезона РПЛ досрочно по итогам 22 туров.

«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона», – сказал Семак.

«Зенит» за восемь туров до завершения чемпионата опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.

Розыгрыш РПЛ, возможно, возобновится во второй половине июня.

Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»