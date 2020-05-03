Де Брюйне: «Все обдумаю после апелляции «Сити» на отстранение. Два сезона – это много»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не стал исключать уход из клуба в связи с отстранением его от еврокубков на два сезона. Бельгиец ждет решения по апелляции.

«Я все обдумаю по итогам апелляции. Два сезона без еврокубков – это много. Если бы один, я бы посмотрел. Мое решение не будет зависеть от Хосепа Гвардиолы. В последние годы мной интересовались многие клубы», – цитирует Де Брюйне HLN.