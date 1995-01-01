Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Де Брюйне: «Все обдумаю после апелляции «Сити» на отстранение. Два сезона – это много»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не стал исключать уход из клуба в связи с отстранением его от еврокубков на два сезона. Бельгиец ждет решения по апелляции.

    «Я все обдумаю по итогам апелляции. Два сезона без еврокубков – это много. Если бы один, я бы посмотрел. Мое решение не будет зависеть от Хосепа Гвардиолы. В последние годы мной интересовались многие клубы», – цитирует Де Брюйне HLN.

    • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушением финансового фэйр-плей.
    • В АПЛ команда идет второй.
    • Де Брюйне играет в Манчестере с 2015 года.

    Источник: HLN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76414
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru