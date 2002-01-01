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    Рюдигер: «Ливерпуль» победил бы в АПЛ при любом раскладе»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии.

    «Как по мне, титул можно спокойно отдать «Ливерпулю». Они заслужили трофей. Их команда провела невероятный сезон и заслуженно лидирует в таблице. О, я даже не помню, сколько у них очков.

    Они победили бы в АПЛ при любом раскладе. Хочется верить, что сезон еще можно доиграть, но, если мы проигнорируем опасность в мире, где от пандемии умирают люди, то это будет и на моей совести», – заявил Рюдигер.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков.
    • У второй команды АПЛ «Манчестер Сити» есть матч в запасе.
    • «Челси» занимает четвертое место, отставая от «Ливерпуля» на 34 балла.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1329

      Fin035 1 час назад

      Ливерпуль побеждает исключительно за счет Клоппа!

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