Рюдигер: «Ливерпуль» победил бы в АПЛ при любом раскладе»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии.

«Как по мне, титул можно спокойно отдать «Ливерпулю». Они заслужили трофей. Их команда провела невероятный сезон и заслуженно лидирует в таблице. О, я даже не помню, сколько у них очков.

Они победили бы в АПЛ при любом раскладе. Хочется верить, что сезон еще можно доиграть, но, если мы проигнорируем опасность в мире, где от пандемии умирают люди, то это будет и на моей совести», – заявил Рюдигер.