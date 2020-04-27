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    «Реал» и «Барселона» могут потерять по 300-400 миллионов из-за коронавируса

    «Реал» и «Барселона» могут понести серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

    Как сообщает Cadena SER, из-за приостановки сезона и матчей без зрителей после возобновления кампании оба клуба рискуют потерять от 300 до 400 миллионов евро.

    Если же этот сезон решат не доигрывать, а весь следующий придется провести при пустых трибунах, испанский футбол не досчитается около 1,6 миллиарда евро.

    Эта сумма может вырасти еще на 300 миллионов из-за возможных потерь доходов по спонсорским контрактам.

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    27.04.2020 23:59
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