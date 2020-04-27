«Реал» и «Барселона» могут потерять по 300-400 миллионов из-за коронавируса

«Реал» и «Барселона» могут понести серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Cadena SER, из-за приостановки сезона и матчей без зрителей после возобновления кампании оба клуба рискуют потерять от 300 до 400 миллионов евро.

Если же этот сезон решат не доигрывать, а весь следующий придется провести при пустых трибунах, испанский футбол не досчитается около 1,6 миллиарда евро.

Эта сумма может вырасти еще на 300 миллионов из-за возможных потерь доходов по спонсорским контрактам.