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    Широков: «Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков порассуждал о перспективах национальной команды на ближайшем чемпионате Европы в связи с его переносом на год из-за пандемии коронавируса.

    – Чемпионат Европы переехал на 2021 год. Для нашей команды это скорее плюс или минус?

    – Честно, я затрудняюсь сказать, плюс это или минус. С одной стороны, лидеры, которые у нас есть, станут на год старше.

    – Жирков, Дзюба.

    – Ну, Жиркова может вообще не быть там. Дай бог, чтоб он и дальше играл, но мне кажется... Я не знаю, может ли он соответствовать такому уровню. Хотя, с другой стороны, сейчас такой уровень, что Юра может лет до 50 играть, в сборной по крайней мере. Ну, а остальные? У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был.

    После чемпионата мира была Лига наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на Евро, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть.

    А с другой – появляется тот же Бакаев. Парень потихонечку прибавляет, растет, и, может быть, он к этом времени еще сильнее станет. Уехал Смолов, и дай бог, чтобы он там заиграл. Мне кажется, что он тоже выйдет на совсем другой уровень, не какой-то запредельный, космический, но это, может быть, и Дзюбу в итоге подтолкнет. Плюс вернулся Комличенко, он может в том же чемпионате России добавить серьезно. Кто у нас еще есть, ребята молодые, которые могут добавить? Про Чалова можно говорить, но применительно к сборной – точно не сейчас.

    • На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Широков выступал за сборную с 2008 по 2016 год.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      New Life 7 минут назад

      Не так важно, сколько лет сможет играть Жирков (дай бог по-дольше), а сколько лет админ ресурс будет держать на плаву неумеху, надутого пузыря в главных тренерах.
      Черчес и зюба forever. Вперед, к очередной победе над Сан Марино, наградам и присвоению званий ззззмс.

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      Рейтинг: +5519

      paracetamol 53 минуты назад

      С этим тренером ничего не получится.

      2
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      Рейтинг: +2632

      Давид59 > paracetamol 21 минуту назад

      Есть такое дело. Вызывает большой вопрос принцип формирования сборной. На ЧМ взял зачем-то Габулова. Денисов (Гарик) был в прекрасной форме, но правду в глаза лысому говорил (не взяли). А сейчас что? Этому рано, этому тоже рано. Потом будет уже поздно

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