Широков: «Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России»

Бывший капитан сборной России Роман Широков порассуждал о перспективах национальной команды на ближайшем чемпионате Европы в связи с его переносом на год из-за пандемии коронавируса.

– Чемпионат Европы переехал на 2021 год. Для нашей команды это скорее плюс или минус?

– Честно, я затрудняюсь сказать, плюс это или минус. С одной стороны, лидеры, которые у нас есть, станут на год старше.

– Жирков, Дзюба.

– Ну, Жиркова может вообще не быть там. Дай бог, чтоб он и дальше играл, но мне кажется... Я не знаю, может ли он соответствовать такому уровню. Хотя, с другой стороны, сейчас такой уровень, что Юра может лет до 50 играть, в сборной по крайней мере. Ну, а остальные? У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был.

После чемпионата мира была Лига наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на Евро, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть.

А с другой – появляется тот же Бакаев. Парень потихонечку прибавляет, растет, и, может быть, он к этом времени еще сильнее станет. Уехал Смолов, и дай бог, чтобы он там заиграл. Мне кажется, что он тоже выйдет на совсем другой уровень, не какой-то запредельный, космический, но это, может быть, и Дзюбу в итоге подтолкнет. Плюс вернулся Комличенко, он может в том же чемпионате России добавить серьезно. Кто у нас еще есть, ребята молодые, которые могут добавить? Про Чалова можно говорить, но применительно к сборной – точно не сейчас.