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  • Широков: «Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России»

Широков: «Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России»

20 апреля 2020, 12:19
24

Бывший капитан сборной России Роман Широков порассуждал о перспективах национальной команды на ближайшем чемпионате Европы в связи с его переносом на год из-за пандемии коронавируса.

– Чемпионат Европы переехал на 2021 год. Для нашей команды это скорее плюс или минус?

– Честно, я затрудняюсь сказать, плюс это или минус. С одной стороны, лидеры, которые у нас есть, станут на год старше.

– Жирков, Дзюба.

– Ну, Жиркова может вообще не быть там. Дай бог, чтоб он и дальше играл, но мне кажется... Я не знаю, может ли он соответствовать такому уровню. Хотя, с другой стороны, сейчас такой уровень, что Юра может лет до 50 играть, в сборной по крайней мере. Ну, а остальные? У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был.

После чемпионата мира была Лига наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на Евро, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть.

А с другой – появляется тот же Бакаев. Парень потихонечку прибавляет, растет, и, может быть, он к этом времени еще сильнее станет. Уехал Смолов, и дай бог, чтобы он там заиграл. Мне кажется, что он тоже выйдет на совсем другой уровень, не какой-то запредельный, космический, но это, может быть, и Дзюбу в итоге подтолкнет. Плюс вернулся Комличенко, он может в том же чемпионате России добавить серьезно. Кто у нас еще есть, ребята молодые, которые могут добавить? Про Чалова можно говорить, но применительно к сборной – точно не сейчас.

  • На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Широков выступал за сборную с 2008 по 2016 год.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий Широков Роман
Комментарии (24)
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paracetamol
1587375417
С этим тренером ничего не получится.
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New Life
1587378195
Не так важно, сколько лет сможет играть Жирков (дай бог по-дольше), а сколько лет админ ресурс будет держать на плаву неумеху, надутого пузыря в главных тренерах. Черчес и зюба forever. Вперед, к очередной победе над Сан Марино, наградам и присвоению званий ззззмс.
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nik55
1587380895
в настольный футбол может и до 70
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evgevg13
1587382351
не высоко же он сборную ценит...
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BarStep
1587387737
Соглашусь пожалуй с Широковы во всём, за исключением того, что ни кто не растёт из сборников.. Мне кажется, - есть прогресс у одного парня по фамилии Головин.. НО это только один.
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ARSteven89
1587388480
Широков, конечно, в чём-то прав и всегда высказывает своё честное мнение, но этот товарищ так ничего и не добился со сборной, чтобы прям грубо её судить!!! Бронза на Евро-2008??? Так он ещё в первом матче с Испанией на групповом турнире позорнейше отыграл, не показав и уровня сборной, пускай и на неродной позиции центрдефа рядом с Игнашевичем, за что Хиддинк про него вообще забыл на оставшиеся игры. Виктор Гусев, как сейчас помню, в комментарии того матча после 3го пропущенного мяча, сказал: "Увы, но Роман Широков - это не уровень сборной России!"
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Рубинище
1587391102
Чья бы корова мычала. как будто у Широкова хоть когда-то был уровень. А Жирков наш топище - пашит от и до. Заменить его очень проблематично.
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житель СПб
1587397192
Да... Трудно возразить. А по существу - Жирков команду на Евро явно не испортит!
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