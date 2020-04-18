Широков – о последствиях коронавируса: «Лучшие российские игроки поедут за рубеж, но команды не получат за них столько денег, сколько планировали»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков порассуждал о том, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок в России.

– Сейчас непонятно, что будет с футбольным рынком. Резко проседают в стоимости отдельные клубы и сами игроки. Не считаете, что рынок был в принципе ​ перегрет?

– Для России снижение цен – это точно неплохо. Безусловно, рынок был перегрет, возникали космические суммы, например, в английских клубах. Естественно, за ними никак нельзя угнаться. С другой стороны, как сказал Геннадий Орлов, скорее всего, футбол перейдет на систему КХЛ и НХЛ, где много обменов игроков, а не покупок.

Думаю, лучшие российские игроки поедут за рубеж, но команды не получат за них тех денег, которые они планировали выручить. Другое дело, появится возможность выхода на европейский рынок. К нам будут больше присматриваться, а мы задумаемся над тем, чтобы лучше готовить молодых игроков.

– То есть это хороший момент для того, чтобы перестроиться и научиться зарабатывать самим?

– Шанс хороший. Только он уже давно мог быть использованным, но мы его упустили. Но и сейчас такого нет – пальцем щелкнул, и все поменялось. Однако надеюсь, мы перестроимся и пойдем в гору.

Понятно, что сначала все просядет, но надеюсь, что ведущие клубы сохранят стабильное финансирование. Ясно, что оно будет несколько меньше, но может быть, даже это и хорошо.

С другой стороны, какие-то клубы могут исчезнуть. Но в целом ситуация для нашего футбола не самая плохая. Кто-то задумается, как доходную часть пополнять, а не только расходную. Тем самым, возможно, выйдем на другой уровень.

Широков – о критике чемпионате Белоруссии: «Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?»