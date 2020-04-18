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  • Широков – о критике чемпионате Белоруссии: «Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?»

Широков – о критике чемпионате Белоруссии: «Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?»

18 апреля 2020, 08:17
10

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков не понимает, почему в России так критично относятся к чемпионату Белоруссии и трансляции его матчей на федеральном телевидении.

– Какими глазами смотрите чемпионат Белоруссии? Некоторые хвалят, а кто-то говорит, что без слез это невозможно смотреть.

– Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? ​ Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слез не взглянешь».

Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности.

– К тому же белорусы у нас теперь не считаются легионерами.

– Думаю, это больше касается команд из второй восьмерки РПЛ или клубов ФНЛ. Но не уверен, что белорусы поедут в ФНЛ. У них не хуже уровень в высшем дивизионе. В Белоруссии они могут попасть в еврокубки, а в ФНЛ вряд ли это можно сделать. Ведущих игроков можно рассматривать как возможность укрепления российских команд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Широков Роман
Комментарии (10)
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Соарес
1587188664
Колхоз
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serppion
1587194715
Прямо второй Джон Элтон: "Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист. Я играю как умею"...
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Кодем
1587195189
Совершенно правильные слова,мы уже зажрались просмотром лучших европейских команд.
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Бухбух
1587196906
Об уровне чемпионата лучше всего говорит его посещаемость.
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кто там
1587200937
Всё верно, РФПЛ ещё сама та помойка.
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Граф2019
1587212552
каждый чемпионат отражает то общество в котором он проходит!если ты житель России то и требования выше... украинский чемпионат был сильнее российского до 13года... а сейчас самый сильный чемпионат тот каторый играеться! пойду квакну...
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paracetamol
1587216712
У нас РПЛ, а у них ПФЛ.
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Давид59
1587222400
Фраза "Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?" называется переводом стрелок. Ещё один пример такого рода: пластиковым стаканчиком кидаться в полицию нельзя, в Америке за это сразу бы застрелили
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Граф2019
1587276536
правильно Рома! еще бы результативность подтянуть! а то разквакались,! маленькая страна ,с гордым народом, с хорошим презиком! что еще надо?...
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