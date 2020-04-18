Широков – о критике чемпионате Белоруссии: «Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков не понимает, почему в России так критично относятся к чемпионату Белоруссии и трансляции его матчей на федеральном телевидении.

– Какими глазами смотрите чемпионат Белоруссии? Некоторые хвалят, а кто-то говорит, что без слез это невозможно смотреть.

– Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? ​ Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слез не взглянешь».

Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности.

– К тому же белорусы у нас теперь не считаются легионерами.

– Думаю, это больше касается команд из второй восьмерки РПЛ или клубов ФНЛ. Но не уверен, что белорусы поедут в ФНЛ. У них не хуже уровень в высшем дивизионе. В Белоруссии они могут попасть в еврокубки, а в ФНЛ вряд ли это можно сделать. Ведущих игроков можно рассматривать как возможность укрепления российских команд.