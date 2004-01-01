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    Широков – о критике чемпионате Белоруссии: «Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат?»

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков не понимает, почему в России так критично относятся к чемпионату Белоруссии и трансляции его матчей на федеральном телевидении.

    – Какими глазами смотрите чемпионат Белоруссии? Некоторые хвалят, а кто-то говорит, что без слез это невозможно смотреть.

    – Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? ​ Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слез не взглянешь».

    Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности.

    – К тому же белорусы у нас теперь не считаются легионерами.

    – Думаю, это больше касается команд из второй восьмерки РПЛ или клубов ФНЛ. Но не уверен, что белорусы поедут в ФНЛ. У них не хуже уровень в высшем дивизионе. В Белоруссии они могут попасть в еврокубки, а в ФНЛ вряд ли это можно сделать. Ведущих игроков можно рассматривать как возможность укрепления российских команд.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2921

      serppion 3 минуты назад

      Прямо второй Джон Элтон: "Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист. Я играю как умею"...

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      Рейтинг: +3541

      Alekxei Z. 1 час назад

      Мы уже избалованы АПЛ, Примерой, Бундеслигой и Серией А, после этого смотреть белорусский чемп не айс.
      Не стреляйте в пианиста , он играет как умеет !!!
      Не нравится - не смотрите.

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      Рейтинг: +63

      Соарес 1 час назад

      Колхоз

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