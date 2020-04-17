Кронке выделит «Арсеналу» дополнительные деньги в связи с пандемией

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке увеличит финансовые вливания в клуб в связи с пандемией коронавируса. Речь о нескольких миллионах фунтов стерлингов, информирует Daily Mail.

«Арсенал» находится в завершающей стадии переговоров с игроками о понижении зарплаты. На аналогичную меру готов пойти и главный тренер Микель Артета.