Мостовой: «Спасибо правительству за принимаемые меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о действии правительства страны во время пандемии коронавируса.

«Правительству хочется сказать огромное спасибо, что они принимают меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись, чтобы люди могли как-то поправить своe положение. Ведь это общая беда всех людей, не нужно смотреть на социальный статус, заработок и так далее», — сказал Мостовой.