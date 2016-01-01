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    Мостовой: «Спасибо правительству за принимаемые меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о действии правительства страны во время пандемии коронавируса.

    «Правительству хочется сказать огромное спасибо, что они принимают меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись, чтобы люди могли как-то поправить своe положение. Ведь это общая беда всех людей, не нужно смотреть на социальный статус, заработок и так далее», — сказал Мостовой.

    • Во всем мире коронавирусом заразились два миллиона человек, из них умерли 129 тысяч.
    • В России вирус выявлен 24,5 тысяч граждан, 198 человек погибли.

    Источник: «Чемпионат»

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