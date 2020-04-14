AS: следующий клубный ЧМ пройдет летом 2022 года в Китае

Клубный чемпионат мира в новом формате был запланирован на лето 2021 года, но в связи с переносом Евро-2020 ФИФА согласилась подвинуть новый турнир.

В ближайшие дни ФИФА объявит о том, что обновленный клубный чемпионат мира пройдет летом 2022 года в Китае.

По информации источника, решение уже согласовано.

По новому формату, КЧМ будет разыгрываться раз в четыре года, в турнире сыграют 24 команды.