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    AS: следующий клубный ЧМ пройдет летом 2022 года в Китае

    Клубный чемпионат мира в новом формате был запланирован на лето 2021 года, но в связи с переносом Евро-2020 ФИФА согласилась подвинуть новый турнир.

    В ближайшие дни ФИФА объявит о том, что обновленный клубный чемпионат мира пройдет летом 2022 года в Китае.

    По информации источника, решение уже согласовано.

    По новому формату, КЧМ будет разыгрываться раз в четыре года, в турнире сыграют 24 команды.

    • По привычной формуле турнир проводился ежегодно зимой.
    • В нем принимали участие победители главных континентальных турниров.

    Источник: AS

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