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    Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

    Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро не исключил, что ему уже довелось переболеть коронавирусом.

    Также 50-летний испанец предположил, что несколько игроков московской команды могли заразиться этой инфекцией на февральских сборах.

    «Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом.

    Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное», – рассказал Гранеро.

    • РПЛ до 31 мая приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Diario de Almería

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +154

      AleSan4es 37 минут назад

      Я думаю что в России что в Казахстане давно им болеют и переболели, имеют большую сухопутную границу, большое число людей пересекающих границу туда сюда и так мало пограничных случаев и вообше случаев выявления вируса... Ну сказки же

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    • ...
      Рейтинг: +7579

      BRO_football 2 часа назад

      Ну так пусть они пройдут тест на коронавирус. В чём проблема? Денег что ли нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14175

      bset 3 часа назад

      С учетом глобализации вполне вероятно, что в то время коронавирус был уже за пределами Китая. Так что вполне может быть.

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