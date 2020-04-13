Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро не исключил, что ему уже довелось переболеть коронавирусом.

Также 50-летний испанец предположил, что несколько игроков московской команды могли заразиться этой инфекцией на февральских сборах.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом.

Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное», – рассказал Гранеро.