Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро не исключил, что ему уже довелось переболеть коронавирусом.
Также 50-летний испанец предположил, что несколько игроков московской команды могли заразиться этой инфекцией на февральских сборах.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом.
Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное», – рассказал Гранеро.
- РПЛ до 31 мая приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Diario de Almería