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  • Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

13 апреля 2020, 09:12
3

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро не исключил, что ему уже довелось переболеть коронавирусом.

Также 50-летний испанец предположил, что несколько игроков московской команды могли заразиться этой инфекцией на февральских сборах.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом.

Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное», – рассказал Гранеро.

  • РПЛ до 31 мая приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Diario de Almería
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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bset
1586767119
С учетом глобализации вполне вероятно, что в то время коронавирус был уже за пределами Китая. Так что вполне может быть.
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BRO_football
1586771659
Ну так пусть они пройдут тест на коронавирус. В чём проблема? Денег что ли нет?
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AleSan4es
1586776732
Я думаю что в России что в Казахстане давно им болеют и переболели, имеют большую сухопутную границу, большое число людей пересекающих границу туда сюда и так мало пограничных случаев и вообше случаев выявления вируса... Ну сказки же
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