Аршавин поучаствовал в акции «Зенита» и помог доставить продукты нуждающимся

Не то, что из ряда вон выходящий поступок.., но в нынешних условиях достаточно смело..
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин принял участие в благотворительной акции петербургского клуба в качестве волонтера.
«Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.
Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.
- Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года.
- Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома в связи с пандемией коронавируса.
Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции. #ВместеПобедим pic.twitter.com/SPZX6I1o0W— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020