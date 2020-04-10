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    Аршавин поучаствовал в акции «Зенита» и помог доставить продукты нуждающимся

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин принял участие в благотворительной акции петербургского клуба в качестве волонтера.

    «Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

    Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.

    • Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года.
    • Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома в связи с пандемией коронавируса.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    10.04.2020 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3488

      BarStep 11 часов назад

      Не то, что из ряда вон выходящий поступок.., но в нынешних условиях достаточно смело..

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