Аршавин поучаствовал в акции «Зенита» и помог доставить продукты нуждающимся

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин принял участие в благотворительной акции петербургского клуба в качестве волонтера.

«Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.

Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года.

Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома в связи с пандемией коронавируса.