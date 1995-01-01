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    Игроки АПЛ создали благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом

    Футболисты АПЛ создали коллективный благотворительный фонд, который будет собирать средства для Национальной службы здравоохранения Англии. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

    Фондом будут оперативно выделяться средства, которые помогут и пациентам, и медицинским работникам. Инициаторами акции стали исключительно игроки – без содействия со стороны клубов и лиги.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 82000 человек.
    • Из-за пандемии приостановили евросезон.
    • АПЛ потеряет более миллиарда долларов, если сезон не будет доигран.

    Источник: Squawka News

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