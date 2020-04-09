Игроки АПЛ создали благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом

Футболисты АПЛ создали коллективный благотворительный фонд, который будет собирать средства для Национальной службы здравоохранения Англии. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Фондом будут оперативно выделяться средства, которые помогут и пациентам, и медицинским работникам. Инициаторами акции стали исключительно игроки – без содействия со стороны клубов и лиги.
- По всему миру от коронавируса умерло более 82000 человек.
- Из-за пандемии приостановили евросезон.
- АПЛ потеряет более миллиарда долларов, если сезон не будет доигран.
Источник: Squawka News