Игроки АПЛ создали благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом

Футболисты АПЛ создали коллективный благотворительный фонд, который будет собирать средства для Национальной службы здравоохранения Англии. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Фондом будут оперативно выделяться средства, которые помогут и пациентам, и медицинским работникам. Инициаторами акции стали исключительно игроки – без содействия со стороны клубов и лиги.