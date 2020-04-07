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  • Линекер – о смерти матери Гвардиолы: «Забанил людей, посчитавших это смешным»

Линекер – о смерти матери Гвардиолы: «Забанил людей, посчитавших это смешным»

7 апреля 2020, 07:51
5

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после смерти матери.

«По-настоящему грустно слышать новость о смерти мамы Пепа Гвардиолы. Мои мысли с ним и его семьей, это очень грустно.

Это невероятно. Мне пришлось забанить несколько человек, которые по непонятным причинам считают смешным то, что Пеп потерял мать.

Что с этими людьми не так? Отвратительно», – написал Линекер в твиттере.

  • 82-летняя Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса.

Источник: Твиттер Гари Линекера
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Линекер Гари
Комментарии (5)
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Ziklop
1586246772
Правильно сделал.
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VVM1964
1586247917
А что находятся и такие ? ! ((((((((((((((
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general.lizyukov
1586259908
Гарри, сразу всех нахер шли, тварей! Ещё и админам сообщай, пусть такие акки блокируют навсегда. Шутить о смерти матери - более низкого и подлого представить не могу.
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