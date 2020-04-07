Линекер – о смерти матери Гвардиолы: «Забанил людей, посчитавших это смешным»

Гарри, сразу всех нахер шли, тварей! Ещё и админам сообщай, пусть такие акки блокируют навсегда.
Шутить о смерти матери - более низкого и подлого представить не могу.
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после смерти матери.
«По-настоящему грустно слышать новость о смерти мамы Пепа Гвардиолы. Мои мысли с ним и его семьей, это очень грустно.
Это невероятно. Мне пришлось забанить несколько человек, которые по непонятным причинам считают смешным то, что Пеп потерял мать.
Что с этими людьми не так? Отвратительно», – написал Линекер в твиттере.
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