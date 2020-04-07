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    Линекер – о смерти матери Гвардиолы: «Забанил людей, посчитавших это смешным»

    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после смерти матери.

    «По-настоящему грустно слышать новость о смерти мамы Пепа Гвардиолы. Мои мысли с ним и его семьей, это очень грустно.

    Это невероятно. Мне пришлось забанить несколько человек, которые по непонятным причинам считают смешным то, что Пеп потерял мать.

    Что с этими людьми не так? Отвратительно», – написал Линекер в твиттере.

    • 82-летняя Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    07.04.2020 07:51
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 7 апреля, 14:45

      Гарри, сразу всех нахер шли, тварей! Ещё и админам сообщай, пусть такие акки блокируют навсегда.
      Шутить о смерти матери - более низкого и подлого представить не могу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2092

      alarm 7 апреля, 13:08

      хряков ещё забань!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 7 апреля, 11:25

      А что находятся и такие ? ! ((((((((((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      Ziklop 7 апреля, 11:06

      Правильно сделал.

      0
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 08:55

      Гэри, мы не сомневались в твоей порядочности никогда.. К сожаления, у нас в РФ полно циничных идиотов,которые к К-вирусу относятся по ппринципу: "от него умирает меньше, чем от других болезней"...
      Это какой-то фашизм! У человечества появилась ЕЩЁ ОДНА ******************! Распространяется БЫСТРЕЕ ДРУГИХ! От неё УМИРАЮТ!!
      ПРИ КАКОЙ СМЕРТНОСТИ, ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ УРОДОВ , БУДЕТ ПОРА ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ?
      При...каждом 20-м?
      При каждом 50-м?
      Мытут что... на полях Второй Мировой, когда смерти в ПРОЦЕНТАХ ИЗМЕРЯЛИ, ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ БЫЛИ РЕСУРСОМ ВОЙНЫ...ТАКИМ ЖЕ КАК И ТАНКИ, ПУШКИ, ПУЛИ И КОНСЕРВЫ...
      Что нам "делать" предложили власти? ЗАБОЛЕВШИМ СИДЕТЬ ДОМА И ЖДАТЬ - УМРЁШЬ ИЛИ САМ ПОПРАВИШЬСЯ... ))
      А статистику надо считать не "в среднем по больнице", а по возрастам...и..НЕ ОТ ВЫЯВЛЕННЫХ, А ОТ РЕАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА...И НА ОСНОВАНИИ НЕ ЭТИХ НАШИХ "ТЕСТ СИСТЕМ"...

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > solodealer 7 апреля, 08:56

      смертельная болезнь

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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > solodealer 7 апреля, 09:46

      Текста много , а суть в чём ???
      Туберкулёз, рак , ВИЧ, инсульт теперь вот коронавирус.
      От всех этих болезней умирают , так что делать человечеству ????
      Думаю слова Гари Линекера показывают , что везде неадекватов полно, а ты уж такую философию устроил , мама не горюй !!!

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > Alekxei Z. 7 апреля, 10:22

      ...а мама и не горюет..Например - у Гвардиолы...Она просто УМЕРЛА от К-вируса....
      "Философия" разводите Вы и те, кто так же об этом рассуждает: "..мы все умрём...а вдруг завтра кирпич "человечеству" на голову...и проч..."
      Про что я?
      Я ПРО ОТСУТСТВИЕ ВМЕНЯЕМОЙ ПОЗИЦИИ И БЕЗДЕЙСВИЕ НАШИХ ВЛАСТЕЙ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС В РФ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ - ГРАЖДАНАМ ЭТОЙ СТРАНЫ. Когда они вводили ТАКИЕ СОСИТЕМЫ ПОШЛИН НА НЕФТЕДОБЫЧУ, ЧТО БЕНЗИН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОРОЖАЕТ, ОНИ НАС СПРАШИВАЛИ? Так...почему они ТЕПЕРЬ В ЭПИДЕМИЮ ВСЁ НА НАШЕ УСМОТРЕНИЕ ОСТАВЛЯЮТ?
      Ровно так же, как и в вопросе коррупции..Меня молчание властей в ответ на конкретные обвинения и расследования журналистов, а также полное властей бездействие не устраивает, как и "философские" речи пропагандистов на тему: "вес всегда и везде воруют"

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      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > Alekxei Z. 7 апреля, 10:48

      Вас об этом спрашивали?
      "...На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
      Об этом пишет сайт Медуза со ссылкой на данные о расходах фонда «Национально-культурное наследие», который занимается строительством.
      Речь идет о четырех культурно-образовательных комплексах во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерове. Деньги на проект выделяет одна из самых закрытых отечественных госкомпаний – Роснефтегаз. Она не ведет операционную деятельность и не публикует свою отчетность с 2014 года. Путин называл компанию «нашими нефтегазовыми доходами, выведенными в отдельную кубышку».
      Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей...."

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      ...
      Рейтинг: +258

      Ziklop > solodealer 7 апреля, 11:05

      Агитация против , а за кого просвети.

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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > solodealer 7 апреля, 11:56

      ей 82 года было...
      Моя умерла в 65 без коронавируса.
      Печально , но это жизнь.
      Нашей власти мы только мешаем, если вы об этом , то я согласен.
      Так будем жить !!!

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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > solodealer 7 апреля, 11:58

      Ты вообще о чём ?
      Власть в России ужасная и что ?
      Придут выборы и стадо проголосует как надо и что ???
      Страна такая !!!

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