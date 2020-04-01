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    Федун – о снижении зарплат игрокам «Спартака»: «Договориться было несложно»

    Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение своих футболистов согласиться на сокращение зарплат.

    «Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!», – сказал Федун.

    • Игроки «Спартака» согласились отказаться от 40% зарплаты на время паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.
    • Сейчас футболисты московского клуба переведены на домашние тренировки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2020 15:06
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну хоть бонус им дашь за выход в пердив напрямую? Гыгы

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Aston > Борат 11 часов назад

      Бонус у тебя из опы торчит!подойди к зеркалу и наслаждайся!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      То ли ещё будет > Борат 10 часов назад

      А ты наверное любишь Спартак? С его веток буквально не слезаешь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +71

      Бoрат > Aston 8 часов назад

      Это мой ему подарок - что бы на карантине не скучал . Гыгыгы .

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