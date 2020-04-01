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  • Федун – о снижении зарплат игрокам «Спартака»: «Договориться было несложно»

Федун – о снижении зарплат игрокам «Спартака»: «Договориться было несложно»

1 апреля 2020, 15:06
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Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение своих футболистов согласиться на сокращение зарплат.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!», – сказал Федун.

  • Игроки «Спартака» согласились отказаться от 40% зарплаты на время паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.
  • Сейчас футболисты московского клуба переведены на домашние тренировки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (3)
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zigbert
1585828809
Хорошо когда взгляды игроков и президента совпадают.
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