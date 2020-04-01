Федун – о снижении зарплат игрокам «Спартака»: «Договориться было несложно»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение своих футболистов согласиться на сокращение зарплат.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!», – сказал Федун.