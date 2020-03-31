Родриго – лучший молодой игрок в мире по версии Goal.com

Британское издание Goal.com составило список 50 лучших молодых футболистов. В рейтинг попали игроки, родившиеся 1 января 2001 года или после этой даты.

Первое место у полузащитника мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Вторым стал хавбек «Барселоны» Ансу Фати, третья строчка досталась полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду.