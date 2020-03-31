Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Родриго – лучший молодой игрок в мире по версии Goal.com

    Британское издание Goal.com составило список 50 лучших молодых футболистов. В рейтинг попали игроки, родившиеся 1 января 2001 года или после этой даты.

    Первое место у полузащитника мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Вторым стал хавбек «Барселоны» Ансу Фати, третья строчка досталась полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду.

    • Transfermarkt оценивает Родриго в 50 миллионов евро.
    • В этом сезоне футболист провел в Примере 12 матчей, отметившись двумя голами.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 17:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10084

      KLIM777 15 часов назад

      А Холланд просто Бог, ему не нужно никаких мест.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru