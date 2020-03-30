Промес извинился за нарушение карантина

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в инстаграме принес извинения за нарушение карантина.

Голландец сыграл в футбол с друзьями на улице.

В Нидерландах нельзя собираться группами из-за пандемии коронавируса.

«Аякс» пообещал обсудить с Промесом инцидент.

«Дорогие друзья, я хотел бы извиниться за то видео, на котором меня можно увидеть. Я скучаю по футболу, но все же было неразумно выходить на улицу при таких обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время!» – написал Промес.