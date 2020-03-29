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    В УЕФА рассматривают вариант сокращения следующего сезона, чтобы доиграть нынешний

    УЕФА продолжает думать над вариантами продолжения текущего евросезона в условиях пандемии коронавируса. Организация может сократить следующую кампанию в пользу нынешней.

    «Есть, правда, ещe запасной вариант – концовку это сезона доиграть в начале сезона-2020/21, сократив следующий сезон», – сообщает бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • УЕФА не рассматривает вариант возобновления сезона раньше мая.
    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру в течение пандемии умерло более 27000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    29.03.2020 10:04
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