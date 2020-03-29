В УЕФА рассматривают вариант сокращения следующего сезона, чтобы доиграть нынешний

УЕФА продолжает думать над вариантами продолжения текущего евросезона в условиях пандемии коронавируса. Организация может сократить следующую кампанию в пользу нынешней.

«Есть, правда, ещe запасной вариант – концовку это сезона доиграть в начале сезона-2020/21, сократив следующий сезон», – сообщает бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.