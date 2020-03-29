В УЕФА рассматривают вариант сокращения следующего сезона, чтобы доиграть нынешний

УЕФА продолжает думать над вариантами продолжения текущего евросезона в условиях пандемии коронавируса. Организация может сократить следующую кампанию в пользу нынешней.
«Есть, правда, ещe запасной вариант – концовку это сезона доиграть в начале сезона-2020/21, сократив следующий сезон», – сообщает бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
- УЕФА не рассматривает вариант возобновления сезона раньше мая.
- Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру в течение пандемии умерло более 27000 человек.
Источник: телеграм-канал Василия Конова