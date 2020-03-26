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  • Медведев – о финансовом фэйр-плей: «Нужен единый подход. Нельзя, чтобы щечки худели, а живот вырос»

Медведев – о финансовом фэйр-плей: «Нужен единый подход. Нельзя, чтобы щечки худели, а живот вырос»

26 марта 2020, 14:34
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о правилах финансового фэйр-плей для европейских клубов. Ранее в УЕФА заявили, что любые чрезвычайные события, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, будут учитываться при оценке клубов в каждом конкретном случае.

«Ведутся диалоги с Европейской клубной ассоциацией. Надеемся, что по этому вопросу будет принят единый подход, который позволит сохранить и целостность соревнований, и не приведет к потере европейских клубов из-за финансовых обстоятельств. В этой ситуации важно, чтобы все клубы были единым организмом, системой. Нельзя, чтобы у тебя щечки похудели, а живот вырос», – сказал Медведев.

  • Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей, так как остановка футбольного сезона из-за коронавируса влияет на доходы клубов.
  • УЕФА перенес крайний срок предоставления клубами финансовой отчетности на 30 апреля 2020 года.

Источник: РИА «Новости»
Комментарии (1)
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vladimir-7
1585240391
Чтобы щечки не похудели, а живот особо не вырос, нужно одинаково питаться.
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