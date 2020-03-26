Медведев – о финансовом фэйр-плей: «Нужен единый подход. Нельзя, чтобы щечки худели, а живот вырос»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о правилах финансового фэйр-плей для европейских клубов. Ранее в УЕФА заявили, что любые чрезвычайные события, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, будут учитываться при оценке клубов в каждом конкретном случае.

«Ведутся диалоги с Европейской клубной ассоциацией. Надеемся, что по этому вопросу будет принят единый подход, который позволит сохранить и целостность соревнований, и не приведет к потере европейских клубов из-за финансовых обстоятельств. В этой ситуации важно, чтобы все клубы были единым организмом, системой. Нельзя, чтобы у тебя щечки похудели, а живот вырос», – сказал Медведев.