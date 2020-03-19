УЕФА ответил на предложение Федуна отменить финансовый фэйр-плей

УЕФА решил перенести крайний срок предоставления клубами финансовой отчетности на 30 апреля 2020 года. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей, объяснив это снижением уровня доходов.

«В связи с текущей ситуацией УЕФА решил перенести крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

Согласно пункту о форс-мажорных обстоятельствах, любые чрезвычайные события, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются при оценке клубов в каждом конкретном случае», – сказали в УЕФА.