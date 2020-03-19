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  • УЕФА ответил на предложение Федуна отменить финансовый фэйр-плей

УЕФА ответил на предложение Федуна отменить финансовый фэйр-плей

19 марта 2020, 16:45
5

УЕФА решил перенести крайний срок предоставления клубами финансовой отчетности на 30 апреля 2020 года. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей, объяснив это снижением уровня доходов.

«В связи с текущей ситуацией УЕФА решил перенести крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

Согласно пункту о форс-мажорных обстоятельствах, любые чрезвычайные события, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются при оценке клубов в каждом конкретном случае», – сказали в УЕФА.

Источник: РБК
Комментарии (5)
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giluxa1963
1584627012
очко у свинок заиграло
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Кузьмич на трибуне
1584645222
Финансовый фэйр-плей должен касаться только бюджетных команд. Таких как Уфа, Рубин , Ахмат. Если у клуба есть хозяин, то почему команда не может прикупить хороших игроков. А что бы набирать ход нужны игроки высокого класса. К примеру если взять московское Торпедо -сегодня. Ну сколько сможет заработать клуб на выходе в РПЛ? А сколько будет стоить 4 игрока высокого уровня, которых сегодня нет в Торпедо. Даже если продать пол команды, то не наберётся на одного хорошего игрока. Получается что топ клуб может позволить себе всё, а новичок ничего. Если бы это правило было 20 лет назад, то никогда бы Челси не вышел в элиту европейского футбола.
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Artemka444
1584645805
это правило на самом деле ни о чём!!!
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