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    УЕФА ответил на предложение Федуна отменить финансовый фэйр-плей

    УЕФА решил перенести крайний срок предоставления клубами финансовой отчетности на 30 апреля 2020 года. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей, объяснив это снижением уровня доходов.

    «В связи с текущей ситуацией УЕФА решил перенести крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

    Согласно пункту о форс-мажорных обстоятельствах, любые чрезвычайные события, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются при оценке клубов в каждом конкретном случае», – сказали в УЕФА.

    Источник: РБК

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1755

      giluxa1963 43 минуты назад

      очко у свинок заиграло

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