Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жоау Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу свободно разговаривать на русском языке»

Жоау Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу свободно разговаривать на русском языке»

26 марта 2020, 10:23
1

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Несмотря на то, что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нeм разговаривать», – заявил португалец.

  • Летом московский клуб арендовал хавбека у «Интера».
  • В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.

Источник: Инстаграм Жоау Мариу
Россия. Премьер-лига Локомотив Мариу Жоау
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1585220118
Сейчас бы позаботиться о том, чтобы было (через пару, тройку месяцев) с кем на русском общаться
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+