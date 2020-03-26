Жоау Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу свободно разговаривать на русском языке»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих успехах в изучении русского языка.
«Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Несмотря на то, что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нeм разговаривать», – заявил португалец.
- Летом московский клуб арендовал хавбека у «Интера».
- В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.
Источник: Инстаграм Жоау Мариу