Жоау Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу свободно разговаривать на русском языке»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Несмотря на то, что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нeм разговаривать», – заявил португалец.