Мэр Бергамо: «Матч «Аталанта» – «Валенсия» был биологической бомбой»

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори считает, что матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» стал одним из главных факторов распространения коронавируса.

«Матч произвел эффект биологической бомбы. В то время мы не знали, что происходит. Первый пациент в Италии был зарегистрирован 23 февраля. Если вирус в то время уже распространялся, то те 40 тысяч болельщиков, пришедших на стадион Сан-Сиро, были заражены. Никто не знал, что вирус уже перемещается среди нас. Многие смотрели игру в компании друзей, и той ночью вирус передавался от одного к другому», – сказал Гори.

По словам мэра, центром вспышки инфекции стала больница, в которой находился пациент с непризнанной пневмонией.