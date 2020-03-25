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  • Мэр Бергамо: «Матч «Аталанта» – «Валенсия» был биологической бомбой»

Мэр Бергамо: «Матч «Аталанта» – «Валенсия» был биологической бомбой»

25 марта 2020, 15:23
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Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори считает, что матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» стал одним из главных факторов распространения коронавируса.

«Матч произвел эффект биологической бомбы. В то время мы не знали, что происходит. Первый пациент в Италии был зарегистрирован 23 февраля. Если вирус в то время уже распространялся, то те 40 тысяч болельщиков, пришедших на стадион Сан-Сиро, были заражены. Никто не знал, что вирус уже перемещается среди нас. Многие смотрели игру в компании друзей, и той ночью вирус передавался от одного к другому», – сказал Гори.

По словам мэра, центром вспышки инфекции стала больница, в которой находился пациент с непризнанной пневмонией.

  • Матч «Аталанта» – «Валенсия» завершился победой итальянского клуба со счетом 4:1.
  • Пандемия коронавируса началась в Китае.
  • По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.

Источник: Marca
Лига чемпионов Аталанта Валенсия
Комментарии (2)
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roman230582
1585156080
Захотел в историю войти
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shuravi01
1585157925
Сожелею! Здоровья ВСЕМ!!!
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