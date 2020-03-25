Месси пожертвовал 1 миллион на борьбу с коронавирусом

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на помощь двум больницам.

По информации Mundo Deportivo, деньги получат клиника в Барселоне и медицинский центр в Аргентине.

Пожертвование футболиста пойдет на приобретение необходимого медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом.