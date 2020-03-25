Месси пожертвовал 1 миллион на борьбу с коронавирусом

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на помощь двум больницам.
По информации Mundo Deportivo, деньги получат клиника в Барселоне и медицинский центр в Аргентине.
Пожертвование футболиста пойдет на приобретение необходимого медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом.
- Месси родился в Аргентине, но в 13-летнем возрасте оказался в Барселоне.
- Всю футбольную карьеру форвард провел в одноименном каталонском клубе.
- В Испании коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек, 2800 скончались.
Источник: Mundo Deportivo