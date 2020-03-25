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Месси пожертвовал 1 миллион на борьбу с коронавирусом

25 марта 2020, 06:55
5

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на помощь двум больницам.

По информации Mundo Deportivo, деньги получат клиника в Барселоне и медицинский центр в Аргентине.

Пожертвование футболиста пойдет на приобретение необходимого медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

  • Месси родился в Аргентине, но в 13-летнем возрасте оказался в Барселоне.
  • Всю футбольную карьеру форвард провел в одноименном каталонском клубе.
  • В Испании коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек, 2800 скончались.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (5)
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VVM1964
1585123663
Ждем , когда подобные примеры подействуют на наших лимонеров или они только в Монте - Карло умеют зажигать ?
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Garrincha58
1585126510
от наших алигар....френов хр..н что добьёшься
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Hektor 84
1585150859
А когда наши кривоножки засветятся в таких поступках. Только и могут как попугаи кривляться по тв и призывать нас не выходить из дома. Один Тарасов бабушкам две пачки макарон купил))))
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