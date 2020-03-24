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    Месси пожертвовал 1 миллион на борьбу с коронавирусом

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на помощь двум больницам.

    По информации Mundo Deportivo, деньги получат клиника в Барселоне и медицинский центр в Аргентине.

    Пожертвование футболиста пойдет на приобретение необходимого медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

    • Месси родился в Аргентине, но в 13-летнем возрасте оказался в Барселоне.
    • Всю футбольную карьеру форвард провел в одноименном каталонском клубе.
    • В Испании коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек, 2800 скончались.

    Источник: Mundo Deportivo

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