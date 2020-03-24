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«Дома сидите». Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

24 марта 2020, 17:35
8

Бывший игрок сборной России и «Зенита», эксперт «Матч ТВ» Роман Широков снялся в ролике, призывающем придерживаться правил самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Социальная реклама призывает россиян соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости. Широков несколько раз за видео повторяет фразу «Дома сидите». Это отсылка к конфликту футболиста с зенитовскими болельщиками в 2012 году.

Разговор Широкова с фанатами произошел в казанском аэропорту. Футболист, используя нецензурную лексику, объяснил одному из болельщиков, что он «может дома сидеть, ***».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (8)
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NEONFOL
1585061050
ахаха, бомжи сидите дома, ахахах, позор
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Владислав Vlad
1585063974
Сидите дома. Вирусы любят закрытые пространства.))
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Черкизовский Кот
1585075615
Решил "ушатать" вирус?
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shuravi01
1585075889
Ну а что,он может себе позволить,а мне,а нам на работу нужно,денежку зарабатывать.
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Hektor 84
1585081276
Ну а кому то надо ходить на работу чтоб семью прокормить.
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rammax fcsm
1585089525
плешивая шлюха - дома сидите.. наш ответ - НА Х У Й ИДИТЕ!!!!!!!
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Князев
1585124739
Вирус - это провокация глобалистов. Хотят всех разобщить и всех поодиночке подмять под себя. Каждую весну люди больше болеют, чем зимой или летом. Смехотворнр... Менее 500 случаев заболевания на всю страну! Это религиозная война против Советского народа!!! Хабад не пройдёт!
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