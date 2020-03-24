«Дома сидите». Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

Бывший игрок сборной России и «Зенита», эксперт «Матч ТВ» Роман Широков снялся в ролике, призывающем придерживаться правил самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Социальная реклама призывает россиян соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости. Широков несколько раз за видео повторяет фразу «Дома сидите». Это отсылка к конфликту футболиста с зенитовскими болельщиками в 2012 году.

Разговор Широкова с фанатами произошел в казанском аэропорту. Футболист, используя нецензурную лексику, объяснил одному из болельщиков, что он «может дома сидеть, ***».