Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Дома сидите». Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

    Бывший игрок сборной России и «Зенита», эксперт «Матч ТВ» Роман Широков снялся в ролике, призывающем придерживаться правил самоизоляции во время пандемии коронавируса.

    Социальная реклама призывает россиян соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости. Широков несколько раз за видео повторяет фразу «Дома сидите». Это отсылка к конфликту футболиста с зенитовскими болельщиками в 2012 году.

    Разговор Широкова с фанатами произошел в казанском аэропорту. Футболист, используя нецензурную лексику, объяснил одному из болельщиков, что он «может дома сидеть, ***».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4877

      Владислав Vlad 8 минут назад

      Сидите дома. Вирусы любят закрытые пространства.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      NEONFOL 57 минут назад

      ахаха, бомжи сидите дома, ахахах, позор

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75604
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru