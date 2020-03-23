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  • Суркис: «Динамо» будет помогать в борьбе с коронавирусом. Очень многим поможем»

Суркис: «Динамо» будет помогать в борьбе с коронавирусом. Очень многим поможем»

23 марта 2020, 18:53
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Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что его клуб не останется в стороне в борьбе с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.

«Динамо» будет помогать, и вы об этом узнаете. Мы громко свою помощь никогда не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем, очень многим поможем», – заверил функционер.

  • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
  • «Динамо» в УПЛ идет третьим.
  • УПЛ приостановлена как минимум до апреля.

Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»
Украина. Премьер-лига Динамо К
Комментарии (2)
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кто там
1584978960
Мда уж.
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Hektor 84
1584979456
Еще один больной! Вы своему народу помогите. А то у вас негры идентифицируются приложением о определении национальности украинцами. А еще кричат слава Богу я не москаль!
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