Суркис: «Динамо» будет помогать в борьбе с коронавирусом. Очень многим поможем»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что его клуб не останется в стороне в борьбе с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
«Динамо» будет помогать, и вы об этом узнаете. Мы громко свою помощь никогда не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем, очень многим поможем», – заверил функционер.
- В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
- «Динамо» в УПЛ идет третьим.
- УПЛ приостановлена как минимум до апреля.
Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»