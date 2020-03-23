Суркис: «Динамо» будет помогать в борьбе с коронавирусом. Очень многим поможем»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что его клуб не останется в стороне в борьбе с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.

«Динамо» будет помогать, и вы об этом узнаете. Мы громко свою помощь никогда не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем, очень многим поможем», – заверил функционер.