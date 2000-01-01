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    Суркис: «Динамо» будет помогать в борьбе с коронавирусом. Очень многим поможем»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что его клуб не останется в стороне в борьбе с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.

    «Динамо» будет помогать, и вы об этом узнаете. Мы громко свою помощь никогда не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем, очень многим поможем», – заверил функционер.

    • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
    • «Динамо» в УПЛ идет третьим.
    • УПЛ приостановлена как минимум до апреля.

    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1702

      Hektor 84 1 час назад

      Еще один больной! Вы своему народу помогите. А то у вас негры идентифицируются приложением о определении национальности украинцами. А еще кричат слава Богу я не москаль!

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      Рейтинг: +381

      кто там 1 час назад

      Мда уж.

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