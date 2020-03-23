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  • Инфантино – о коронавирусе: «Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему»

Инфантино – о коронавирусе: «Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему»

23 марта 2020, 15:11

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. Из-за нее, в частности, приостановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.

«Здоровье на первом месте. Нам остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Теперь нужно задуматься о календаре национальных сборных и временных изменениях в правилах отношений между клубами и игроками. Нужно защитить контракты», – сказал Инфантино.

  • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
  • Европейский футбол может не вернуться до осени.
  • Инфантино ранее показывал, как правильно мыть руки.

Источник: La Gazzetta dello Sport
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