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    Инфантино – о коронавирусе: «Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. Из-за нее, в частности, приостановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.

    «Здоровье на первом месте. Нам остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Теперь нужно задуматься о календаре национальных сборных и временных изменениях в правилах отношений между клубами и игроками. Нужно защитить контракты», – сказал Инфантино.

    • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
    • Европейский футбол может не вернуться до осени.
    • Инфантино ранее показывал, как правильно мыть руки.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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