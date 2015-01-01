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    ⚡Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля

    Футбольная ассоциация Англии объявила, что возобновление сезона отложено до 30 апреля. Это касается всех турниров, включая АПЛ, Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

    «В правилах и положениях Футбольной ассоциации Англии говорится, что сезон должен завершиться не позднее 1 июня. Однако совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок сезона 2019/20 в отношении всех профессиональных лиг. Кроме того, мы договорились, что все матчи профессиональных команд Англии будут отложены до 30 апреля», – сказано в заявлении.

    • Если сезон в АПЛ не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
    • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38665

      portero 54 секунды назад

      хорошо бы если вся истерика завершилась к 30 апреля, во всех странах.

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