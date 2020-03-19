⚡Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля

Футбольная ассоциация Англии объявила, что возобновление сезона отложено до 30 апреля. Это касается всех турниров, включая АПЛ, Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

«В правилах и положениях Футбольной ассоциации Англии говорится, что сезон должен завершиться не позднее 1 июня. Однако совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок сезона 2019/20 в отношении всех профессиональных лиг. Кроме того, мы договорились, что все матчи профессиональных команд Англии будут отложены до 30 апреля», – сказано в заявлении.