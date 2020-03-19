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⚡Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля

19 марта 2020, 16:20
4

Футбольная ассоциация Англии объявила, что возобновление сезона отложено до 30 апреля. Это касается всех турниров, включая АПЛ, Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

«В правилах и положениях Футбольной ассоциации Англии говорится, что сезон должен завершиться не позднее 1 июня. Однако совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок сезона 2019/20 в отношении всех профессиональных лиг. Кроме того, мы договорились, что все матчи профессиональных команд Англии будут отложены до 30 апреля», – сказано в заявлении.

  • Если сезон в АПЛ не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
  • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
  • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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portero
1584629606
хорошо бы если вся истерика завершилась к 30 апреля, во всех странах.
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Oebennahar
1584635745
Чем бы все не закончилось, но 30 лет без побед отпраздновать получится. добро пожаловать на Энфилд))
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zigbert
1584638463
Без футбола скучно. Но нам остается только ждать соблюдая меры безопасности и предосторожности.
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